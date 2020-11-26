 

Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой

26.11.2020, 11:40, Новости дня

Украинский педиатр Евгений Комаровский 25 ноября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен с двумя внуками и внучкой.

“А мы тут веселой компанией празднуем день рождения моего младшего внука!” – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. “Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло”, – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988).

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

В апреле 2020 года Комаровский поделился с подписчиками совместным фото с семилетним внуком, а 27 сентября разместил в сети фотографию внучки. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились

04.07 / Мексиканские военные уничтожили нападавших

14.08 / В Латинской Америке испытают российскую и британскую вакцины

16.07 / В США началось расследование взлома аккаунтов миллиардеров и знаменитостей в Twitter

07.10 / В Челябинске прошла сессия «Патриот»

04.10 / Париж потратит миллиарды, чтобы вернуть в Сену пловцов

03.11 / “Слуге народа” не хватает голосов, чтобы отправить в отставку судей КСУ

29.07 / СБ Украины заявила о задержании двух предполагаемых организаторов взрывов в Киеве

11.08 / Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

30.10 / Анонимный «разоблачитель» Трампа оказался не таким уж высокопоставленным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска