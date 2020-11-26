“Аполлон на пляже”. Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков

26.11.2020, 11:40, Новости дня

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, опубликовал в Instagram новую подборку своих архивных снимков.

“Как говорил Задорнов: “Вы готовы?”. Я не знаю, что с вами будет! Я нашел еще более шедевральную фотку в шортах от Сабрины, на этот раз на фотке сочетается все: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта. А также в карусели вы найдете Аполлона на пляже, повелителя драконов, юного натуралиста. Листайте и лайкайте на здоровье!” – написал он.

В какие именно годы были сделаны фото, на которых он запечатлен в юном возрасте, шоумен не уточнил.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Слушайте, только сейчас понял, уши-то у меня с фараоном одинаковые!” – отметил он в комментариях.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.