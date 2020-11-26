Это мистика или случайное совпадение?

26.11.2020, 11:28, Разное

Пользовательница сайта "Пикабу" с ником "lissalica" рассказала о необычном случае, который произошел с ней однажды летом, после визита на могилу родственника на деревенском кладбище.

"Как то раз поехали с родственниками навестить могилу моего двоюродного брата. Время года – лето. Кладбище старое, деревенское. Большая часть территории – лес с полувековыми, а то и более вечными деревьями.

Из всех родственников, я одна всегда могла безошибочно провести через кладбище к нужной нам могиле. А что сложного, так, сначала прямо, вглубь леса, вот большая ель, от нее правее держимся, дальше метров через 20 памятник запоминающийся, с красной звездой, потом берёзка и т.д.

В общем есть свои ориентиры, да и дорожки между могилками ведут, особенно летом, где больше протоптано – смело иди, выведет. А обратно – так это вообще проще простого.

Но в тот раз, на обратной дороге я заблудилась. Я и еще 4 человека. Шли мы как обычно, протоптанная дорожка, и упс, тупик в виде рядом стоящих оград. А ограды на деревенском кладбище есть довольно высокие. Ну что ж бывает. Пошли обратно.

Видимо за разговорами не туда пошли. Дошли до развилки тропинок, пошли по ощущениям по другой тропинке. 5 минут идем – опять тупик. Обратно. До развилки не доходим, сворачиваем раньше, идем – опять тупик. Причем идем по протоптанной дорожке и раз, тупик. Обратно, вот еще тропинка, пойдем по ней. Тупик. Напоминаю, лес, высокие деревья, лучи солнца чуть-чуть прорываются сквозь листву. Но страшно не было.

Минут 20 мы ходили неведомым маршрутом. Идем дальше. Проходя мимо зарослей крапивы, замечаю, что она, эта крапива, как то странно дергается. Присматриваюсь. А там птичка.

Не разбираюсь в разновидностях, но раза в два больше воробья. Вокруг ее шеи намоталась нитка, а другой конец этой нитки запутался в зарослях крапивы. Птаха, пытаясь взлететь, но все сильнее затягивать нитку на шее.

Надела перчатки, хорошо в сумке всегда есть маленькие ножнички, но пришлось попотеть. Нитка около шеи очень сильно затянулась. Естественно, с ниткой справились, птах улетел по своим птичьим делам.

Оглядываюсь, оба!!! Вот же выход. Буквально через 30 метров заканчивался лес и начиналась дорожка к выходу с кладбища.

Сначала мы не придали значения этому. А вот когда ехали в машине обратно, то задумались. Такое ощущение, что нас какая-то мистическая сила специально запутывала, чтобы мы прошли мимо этой птички и спасли ее. Раньше не боялась в лесу одна ходить, а теперь верю, что и в трех соснах можно заблудиться. Бывает и такое".