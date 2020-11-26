История тройняшек, разлученных специально в рамках секретного научного эксперимента

26.11.2020, 11:24, Разное

Знаете ли вы, что вероятность того, что кто-то будет выглядеть в точности как вы, составляет 1 к 135? Учитывая это, каковы шансы, что вы встретите двух человек, которые выглядят как ваша копия? Практически никаких, верно?

Время от времени история подкидывает настоящие фокусы и история этих трех разлученных в младенчестве близнецов одна из таких.

Все началось в 1980 году, когда самый обычный парень по имени Бобби Шафран поступил учиться в колледж Салливана в штате Нью-Йорк. Но не успел он оказаться среди других студентов, как многие стали здороваться с ним, словно уже знали его, и называть почему-то Эдди, а не Бобби.

Сбитый с толку Бобби весь первый день учебы в колледже думал, что должно быть это какой-то странный розыгрыш, что-то вроде церемонии посвящения в студенты, пока его однокурсник Майк не сказал ему о том, что он друг студента по имени Эдди Галланд и что Эдди выглядит в точности как Бобби.

Когда Бобби и Эдди встретились, они были в шоке, потому что они и в самом деле выглядели копией друг друга. Они в том числе одевались в одинаковом стиле и имели одинаковые прически. Очень быстро они выяснили, что их обоих усыновили в раннем детстве и что они с большой долей вероятности однояйцевые близнецы.

Они жили в разных городах штата, поэтому шанс на то, что они оба в один год поступят именно в этот колледж был минимальным, однако это все-таки случилось.

Бобби и Эдди сразу же подружились, но на этом история лишь начинается. Через несколько месяцев приемной матери Эдди неожиданно позвонил какой-то мужчина и сказал в трубку "Я думаю, что я являюсь третьим близнецом". Звали его Дэвид Келлман и он в самом деле оказался тем, кем назвался.

Дэвид учился в том же штате Нью-Йорк, но не в колледже Салливана, а в колледже Куинс. Он случайно увидел в газете статью о чудесном воссоединении разлученных близнецов Бобби и Эдди и понял, что они точная его копия.

Когда все три близнеца встретились и начали узнавать друг о друге, они выяснили, что огромное количество привычек и вкусов у них полностью совпадает. Они курили одинаковые сигареты, у них был одинаковый тип темперамента, они могли начать говорить об одном и том же одновременно, и даже девушки, с которыми они встречались, были очень схожи внешне.

О тройняшках начали много писать журналисты, а сами парни так сдружились, что решили снять одну квартиру на три хозяина. Они также начали носить полностью одинаковые футболки и брюки. На деньги, вырученные за съемки в телешоу и интервью они в конце концов открыли общий ресторан под названием "Triplets Roumanian Steakhouse".

Но через несколько лет их счастливое воссоединение начало давать трещины. Братья начали часто ссориться, обвиняя друг друга в том, что они подавляют его как личность. Стали возникать и другие психологические проблемы. Хуже всего пришлось Эдди, у него с самого детства были натянутые отношения с приемным отцом, а с годами они превратились в откровенную неприязнь.

Эдди начал погружаться в депрессию, считая, что он был выращен в куда более худших условиях, чем его братья и что все это было очень несправедливо по отношению к нему. В 1995 году его госпитализировали, но лечение не помогло и вскоре Эдди покончил с собой, застрелившись из пистолета.

Его смерть так сильно повлияла на Дэвида и Бобби, что они решили расстаться и впоследствии виделись очень редко. В 2017 году они встретились лишь для того, чтобы принять участие в съемках документального фильма про них самих.

А вскоре после самоубийства Эдди вышла статья журналиста Лоуренса Райта, лауреата Пулитцеровской премии, который обнаружил документы о засекреченном психологическом исследовании, жертвами которого были тройняшки Бобби, Эдди и Дэвид.

Целью этого, так официально и не признанного исследования "Природа против воспитания", было изучение развития генетически идентичных братьев и сестер, выросших в различных социально-экономических условиях.

Выяснилось, что тройняшек усыновили разные семьи, когда им было около года. Причиной такого разделения в агентстве по усыновлению назвали, что никто из приемных родителей не хотел забирать к себе сразу трех или двух детей.

Однако журналисту удалось выяснить, что в реальности тройняшки были разделены намеренно, после чего помещены в специально отобранные семьи с разными стилями воспитания и уровнем дохода – одного в семью рабочего, второго в семью среднего класса, а третьего в богатую семью.

Утверждалось, что за этим экспериментом стояли некие психиатры Питер Нойбауэр и Виола Бернар. Именно они регулярно на протяжении нескольких лет навещали тройняшек в их семьях, осматривали их и проверяли как они развиваются. Приемным родителям они никогда толком так и не объяснили, для чего они приходят.

Дэвид попал в семью рабочего, Эдди в средний класс, а Бобби в богатую семью. Никто из них не волновал исследователей как человек, для них эти дети были лишь подопытными кроликами.

В какой-то момент они, очевидно, собрали всю нужную информацию, после чего визиты к детям прекратились. Что было сделано с этой информацией и какая она оказалась, не известно. Сам проект считается засекреченным, Нойбауэр никогда не публиковал научные работы по нему. Считается, что его записи хранятся в Йельском университете и что их возможно рассекретят, но не раньше 2065 года.

Бобби и Дэвид были очень сердиты на то, что с ними сотворили такое. Даже спустя 40 лет после того, как они узнали о существовании своих братьев, это оказывает огромное влияние на их жизнь.