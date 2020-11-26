Умер Диего Марадона: реакция Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других спортсменов

26.11.2020, 11:08, Разное

25 ноября мир потрясла новость о смерти легендарного футболиста, экс-игрока сборной Аргентины и клубов “Барселона”, “Наполи” и “Севилья” Диего Марадоны. Он ушел из жизни в возрасте 60 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. Марадона находился в своем доме в районе Сан-Андрес. Ранее, 11 ноября, его выписали из больницы после операции на головном мозге.

В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур по футболисту, попрощаться с ним все желающие смогут в резиденции правительства Каса-Росада. Вчера же многие спортсмены вспоминали легенду в социальных сетях. Среди них – Пеле, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие.

Пеле

Какие печальные новости. Я потерял замечательного друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, а пока дай бог сил членам семьи. Надеюсь, однажды мы сыграем в футбол на небесах.

Лионель Месси

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я помню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и хочу выразить соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром.

Криштиану Роналду

Я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он уходит слишком рано и оставляет бесконечное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, великий. Тебя никогда не забудут.

Неймар

Ты навсегда останешься в нашей памяти, ты оставил свое наследие. Футбол благодарен вам. Покойся с миром, легенда.

Майк Тайсон



Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас привыкли сравнивать. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать.



Хабиб Нурмагомедов

Один из величайших спортсменов всех времен. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол.



Льюис Хэмилтон

Покойся с миром.

Хосеп Гвардиола



Год назад в Аргентине увидел баннер с надписью: “Не важно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для наших жизней”. Думаю, это прекрасно отражает то, что это парень дал нам. Радость, удовольствие и преданность мировому футболу. Он сделал футбол лучше.