 

Умер Диего Марадона: реакция Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других спортсменов

26.11.2020, 11:08, Разное

25 ноября мир потрясла новость о смерти легендарного футболиста, экс-игрока сборной Аргентины и клубов “Барселона”, “Наполи” и “Севилья” Диего Марадоны. Он ушел из жизни в возрасте 60 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. Марадона находился в своем доме в районе Сан-Андрес. Ранее, 11 ноября, его выписали из больницы после операции на головном мозге.

В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур по футболисту, попрощаться с ним все желающие смогут в резиденции правительства Каса-Росада. Вчера же многие спортсмены вспоминали легенду в социальных сетях. Среди них – Пеле, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие.

Пеле

Какие печальные новости. Я потерял замечательного друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, а пока дай бог сил членам семьи. Надеюсь, однажды мы сыграем в футбол на небесах.

Лионель Месси

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я помню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и хочу выразить соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром.

Криштиану Роналду

Я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он уходит слишком рано и оставляет бесконечное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, великий. Тебя никогда не забудут.

Неймар

Ты навсегда останешься в нашей памяти, ты оставил свое наследие. Футбол благодарен вам. Покойся с миром, легенда.

Майк Тайсон
 
Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас привыкли сравнивать. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать.

 
Хабиб Нурмагомедов

Один из величайших спортсменов всех времен. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол.

 
Льюис Хэмилтон

Покойся с миром.

Хосеп Гвардиола
 
Год назад в Аргентине увидел баннер с надписью: “Не важно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для наших жизней”. Думаю, это прекрасно отражает то, что это парень дал нам. Радость, удовольствие и преданность мировому футболу. Он сделал футбол лучше.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Эксперт призвал Интерпол выдавать ордера на арест силовиков Лукашенко

13.08 / Мнение: О поучительной истории одного ковид-диссидента

17.11 / В США социальные активисты блокируют вход в вузы для «привилегированных» студентов

02.09 / Ученые предложили первое специфическое лечение обмороков

15.09 / Разведенная Полина Гагарина намекнула на роман с Сергеем Лазаревым

05.10 / Эксперт назвал возможную причину гибели животных на Камчатке

28.06 / Растение со смыслом: Кейт Миддлтон посадила подсолнух согласно своему трогательному обещанию

23.10 / Новый рекорд коронавируса в России: более 17 тысяч случаев заражения за сутки

22.07 / Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала “Родители”

12.11 / 6 самых необычных теорий о древних пришельцах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска