После смерти мужчины, с его телефона в течении 11 часов кто-то звонил его родным, но в трубке были слышны лишь помехи

26.11.2020, 11:07, Разное

Семья американца Чарльза Пека в течении 11 часов после его гибели при крушении поезда получала звонки на телефоны с его номера. Но в трубке не было слышно ничего, кроме ровного шипения статики.

Жуткие и необъяснимые вещи странным образом воздействуют на нас, и им часто удается довести нас до состояния, близкого к панике и психозу. Потому что ничем логическим эти вещи объяснить было невозможно. Один такой инцидент в 2008 году сбил с толку толпу скептиков и дал большую надежду тем, кто верит в загробную жизнь.

Чарльз Э. Пек был 49-летним жителем США, который в сентябре 2008 года поехал в Лос-Анджелес на собеседование по поводу поступления на новую работу. 12 сентября он возвращался домой на пригородном поезде, когда его поезд на полном ходу столкнулся с грузовым составом. Пек погиб мгновенно.

Пек работал агентом компании Delta Air Lines в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. В Лос-Анджелесе он пытался поступить на службу в аэропорт Ван-Найс. Это место было гораздо ближе к дому, где он собирался жить после свадьбы на своей подруге. От предыдущего брака у него осталось трое взрослых детей.

В поезде, на котором ехал Пек, было 225 пассажиров. При столкновении 125 человек были ранены, а 25 погибли. Столкновение произошло по оплошности водителя поезда, который не заметил предупреждающий красный сигнал, так как писал эсэмэску на своем телефоне.

На место крушения приехало множество машин Скорой помощи, пожарные бригады, спасательные службы и полиция. Спасатели разбирали завалы в надежде найти под ними еще живых пострадавших.

На протяжении 11 часов с момента крушения с телефона Чарльза Пека на телефоны членов его семьи и невесты поступило 35 звонков. Когда люди отвечали на эти звонки, они слышали лишь шум статики, ни голоса, ни иных звуков. Однако они были уверены, что это звонил Чарльз и что таким образом он подает знак, что он все еще жив и находится где-то под завалами.

Когда они перезванивали ему в ответ, то попадали лишь на автоответчик и голосовую почту.

Через 12 часов после крушения и практически ровно через час после последнего звонка с телефона Пека, спасатели добрались до самых разрушенных частей вагона, где и было обнаружено придавленное тело Чарльза Пека. Выяснилось, что он погиб прямо в момент столкновения. При этом его телефона не нашли ни в карманах его одежды, ни в его сумке.

Его телефон так и не был никогда найден и его не мог забрать никто из возможных мародеров, просто потому что тело Пека было недоступно до самого последнего момента.

Загадка звонков, совершенных с его телефона, тоже так и осталась неразгаданной. Исследователи аномальных явлений до сих пор строят теории, что это было. Если таким образом дух Пека пытался связаться со своими родными, то почему звонки прекратились ровно через 11 часов после крушения?

Может быть он потерял надежду и из-за этого решился уйти в загробный мир? Или некто дал ему лишь 11 часов на попытки связи? Мог ли кто-то заполучить телефон Пека и потом целых 11 часов намеренно пугать его родных странными звонками? Но как он его заполучил, если под завалы было невозможно пролезть, да и спасатели заметили бы постороннего рядом с ними.