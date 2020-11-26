 

Эпидемиолог рассказал о самых частых симптомах коронавируса у детей

26.11.2020, 11:02, Разное

Российский эпидемиолог Александр Горелов рассказал, какие симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 чаще всего встречаются у детей. Они могут отличаться от тех, что наблюдаются у взрослых людей.

Так, о ковиде у ребенка может свидетельствовать повышение температуры и кашель, а также проблемы с пищеварительной системой. При этом нарушения работы желудка могут быть единственным признаком болезни. Горелов также отметил, что у маленьких детей может пропадать обоняние, но порой они не могут этого объяснить, сообщает телеканал “360”.



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