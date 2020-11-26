 

Выжившую в жутком ДТП россиянку сбили насмерть после выхода из машины

26.11.2020, 11:02, Разное

В Стерлитамакском районе Башкирии женщине удалось выжить в массовом ДТП. Однако как только она вышла из автомобиля после аварии, ее насмерть сбил другой автомобиль.

Инцидент произошел на 142 километре автодороги Уфа – Оренбург. Там произошло столкновение отечественной “Лады” с японским Mitsubishi. Через мгновение на том же участке друг в друга врезались Kia и Skoda. Находившаяся в Mitsubishi женщина выбралась из автомобиля и вышла на проезжую часть, где ее тут же сбила другая российская легковушка. Пострадавшая погибла на месте происшествия, сообщает телеканал “360”.



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