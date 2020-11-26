Ученые определили время упражнений для компенсации сидячей работы

26.11.2020, 11:00, Разное

Ученые выяснили, сколько времени необходимо уделять упражнениям при сидячем характере работы. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на состояние здоровья, поэтому медики советуют, если нет возможности заниматься умеренной физической активностью, то хотя бы просто стоять на ногах несколько минут.

Результаты многочисленных исследований показывают, что для компенсации сидячего образа жизни, особенно если этому способствует работа, необходимо проявлять физическую активность «умеренной или высокой интенсивности» каждый день от 30 до 40 минут. Однако однозначно сказать, какое время будет оптимальным, исследователи не могут, поскольку каждому человеку необходимо составлять индивидуальный план занятий.

По словам исследователей, они лишь обнаружили тенденцию, в рамках которой риск смерти среди людей с малоподвижным образом жизни увеличивался, если физическим упражнениям они уделяли менее 40 минут. Чем меньше человек тратил на тренировку, тем выше становились риски преждевременной смерти.