Таблетки от давления оказались способны облегчать течение COVID-19

26.11.2020, 11:00, Разное

Врачи из РФ и КНР выяснили, что течение COVID-19 способны облегчать таблетки от давления. Положительное воздействие препаратов замечено у пациентов возрастом старше 65 лет, которые заразились коронавирусом. При должном контроле хронических патологий заболевание у них протекает легче, чем у остальных.

По словам профессора Юлии Котовской, если до заражения COVID-19 пациенты длительное время принимали статины для профилактики заболевания сердца и сосудов, то гораздо реже наступают осложнения и летальные исходы. Китайские специалисты в конце октября нынешнего года пришли к выводу, то препараты от давления уменьшают количество смертей от коронавируса среди пожилых людей.

Медики отмечают, что в полной мере полагаться на подобные лекарства в профилактике коронавируса нельзя. Кроме этого, не рекомендуется начинать прием препаратов от гипертонии без назначения врача.

Люди старшего возраста должны следовать всем рекомендациям по сохранению собственного здоровья. Важно регулярно выполнять физические упражнения и сбалансированно питаться. Не последнее место отводится положительному настрою, контакту с близкими.