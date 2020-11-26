Названы неочевидные симптомы коронавируса

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26.11.2020, 11:00, Разное

Врач Владислав Мохамед Али пояснил о неочевидных симптомах коронавируса. Они могут появляться у инфицированного COVID-19 наряду с потерей обоняния и повышением температуры тела.
Люди с положительным тестом на коронавирус жалуются на боли в спине. Второй симптом связан с чувствительностью кожи. Частые дискомфортные ощущения в спине мало кто связывает с COVID-19, но порой этот специфичный симптом появляется действительно из-за инфекционного заболевания. То же самое касается повышенной чувствительности кожи, которая наблюдается во время борьбы с коронавирусом.
При этом данные симптомы могут говорить не только о COVID-19, но и о других болезнях. Для правильной постановки диагноза нужно обратиться к врачу.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что самым тяжелым симптом коронавируса считается появление одышки. В данном случае нужно сразу же обратиться за помощью к медицинским работникам. В период пандемии часто респираторные симптомы сочетаются с потерей вкуса и обоняния.



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