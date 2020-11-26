Скандалы: «Административные издержки» Олега Дерипаски

26.11.2020, 10:48, Разное

Российский олигарх неудачно попытался опровергнуть статью финского журнала «Mega» о выводе средств через благотворительные фонды

Несколько недель назад журнал «Mega», который выходит в Хельсинки, опубликовал расследование, посвященный деятельности благотворительных фондов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. По информации издания, аффилированные с последним организации якобы вывели из алюминиевого холдинга «Русал» почти 645,9 миллиона рублей. Опровержение фактически стало лишь дополнительным подтверждением материала.

Крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска, являющийся владельцем алюминиевого холдинга «Русал», предпринял попытку опровергнуть статью, вышедшую в финском издании «Mega» и посвященную деятельности благотворительных фондов, связанных с ним. Как следует из публикации, Дерипаска не просто так передал контроль над холдингом американским менеджерам. Только за прошлый год связанные с бизнесменом организации – научно-методический центр «Школа нового поколения», фонд развития российских регионов фонд «Рассвет», а также благотворительный фонд «Вольное дело» – вывели из холдинга порядка 645 миллионов рублей.

Стоит отметить, что попечительский совет «Вольного дела» возглавляет сам Дерипаска, а руководит этим фондом один из соучредителей центра «Школа нового поколения». Еще один соучредитель организации, Олег Виханский, стоит во главе Института комплексных стратегических исследований и разработок (ИКСИР), который является ключевым аналитическим центром команды Дерипаски. Владимир Эренбург, учредитель фонда «Рассвет», раньше управлял компанией «Сибирский алюминий» – «Русал», к слову, вырос именно из нее. А Тамара Румянцева, входящая в попечительский совет «Рассвета», параллельно выступает в роли соучредителя «Вольного дела». Таким образом, по факту перевод из «Рассвета» в «Вольное дело» суммы, превышающей 75 миллионов рублей, которая проходит как покрытие административных расходов, на сама деле не что иное как перекладывание денег из одного кармана в другой.

Лучше бы молчали

Статья встретила оперативную и достаточно предсказуемую реакцию. Сначала на сервер группы изданий «Megamedia» обрушилась DDoS-атака, и на восстановление его работоспособности потребовалось три дня. Но эффект оказался обратным – публикация лишь обеспечила себе дополнительное внимание, и ее перепечатали другие СМИ, в том числе, российские.

Следующим шагом стали угрозы благотворителей, которые заявили, что если текст не будет удален, и газета не выпустит опровержение, издание ждут судебные иски. Но в результате Центр социальных программ «Русала» был вынужден довольствоваться возможностью дать ответ на портале «Mega».

Отсутствие реакции на публикацию было бы более оптимальным выходом из ситуации, поскольку опровергнуть данные о реальных суммах, кочующих между близкими к Дерипаске организациями, весьма проблематично. Убедиться в этом позволяет, например, следующая выдержка: «В статье не упоминается, что деятельность благотворительных организаций в России регулируется обширной правовой базой, созданной соответствующим законодательством, и они обязаны публиковать свои годовые и финансовые отчеты. В статье не упоминается, что все или практически все данные, приведенные в ней, были опубликованы официальными регуляторами и никогда не скрывались от общественности».

Опровержение представляет собой преимущественно пустые рассуждения и попытки «замылить» острую тему. Сторона Дерипаски отмечает ,что авторы статьи не попытались связаться с представителями юрлиц и получить их комментарии по фактам, приведенным в материале, и в результате в публикации будто бы появились утверждения, «основанные на ложных фактах и предположениях». В опровержении утверждается, что средства, полученные фондами, использовались только в благотворительных целях, а их деятельность полностью прозрачна: «Ошибочность обвинений и заявлений, сделанных в статье, могла и может быть подтверждена документами, которые находятся в публичном доступе. Денежные средства не были использованы в частных интересах Олега Дерипаски или иных лиц. Информация о конечных получателях благотворительных денежных средств доступна аудиторам, Министерству юстиции и Федеральной налоговой службе Российской Федерации».

«Административные издержки»

Как следует из опровержения, средства, полученные Научно-методическим центром «Школа нового поколения», предназначались для реализации благотворительных программ в 2020 году. О каких программах идет речь, неясно, поскольку на сайте организации об этом нет никакой информации. Все, что можно обнаружить в разделе «Новости» – это поздравления с Днем Победы и Днем учителя, а в разделе «Мероприятия» указано, что на ближайшее время таковых не запланировано. Нет никаких данных и в блогах «Школы нового поколения» в соцсетях.

Что касается Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», в 2019 году он израсходовал на благотворительность 400 миллионов рублей. Представители Дерипаски ссылаются на задекларированные отчеты, где фигурируют эти цифры, а также уточняют сумму административных издержек – 126 миллионов рублей. Эта внушительная цифра, согласно их версии, объясняется тем, что «Вольное Дело» является центром затрат для других благотворительных организаций, связанных с фондом, и административные издержки ложатся на него. В штате организации порядка 50 сотрудников, которые курируют операции фонда «Вольное Дело» и «Школы нового поколения», а также иные средства фонда. Указывается, что порядка 80% от упомянутой суммы – это зарплаты, медицинские и социальные страховки работников и иные расходы, связанные со штатом. По мнению авторов опровержения, это свидетельствует о ложности предположений, согласно которым, административные издержки слишком высоки или используются нецелевым образом.

Мнимая благотворительность

Таким образом, документ фактически является признанием того, что каждый четвертый рубль, вытянутый из «Русала» на благотворительные нужды, уходит, собственно, на благотворителей. Нужно только установить, какие суммы достаются тем, кто стоит на верхушке схемы, и куда на самом деле потрачены оставшиеся 400 миллионов рублей, если «Школа нового поколения» не проводит никаких мероприятий, а журнал «Forbes» при формировании рейтинга самых крупных российских благотворительных фондов и поместивший «Вольное Дело» на четвертое место, не обнаружил отчетность за 2019 год.

Если обратиться к объяснениям благотворителей, из них следует, что деньги, полученные «Рассветом» к концу прошлого года, должны были пойти на организацию детского лагеря на черноморском побережье в Краснодарском крае, но проект пришлось закрыть «из-за вмешательства третьих лиц и возникших юридических трудностей», а деньги перенаправили на другие благотворительные программы. Больше организации на этот счет сказать нечего. Интересно, что названия программ, на которые будто бы перенаправлены денежные средства, не упоминаются. Не исключено, что в перспективе их перенаправят на программы уже 2021 года – ведь нет гарантии, что в процесс снова не вмешаются некие «третьи лица» – а часть денег пойдет на зарплату работником и растает по дороге. К тому же, можно рассчитывать на поступление нового денежного вливания от «Русала».

Ответ невольно вызывает сомнения в том, что российский Минюст контролирует все движения денежных средств на рынке благотворительности. К слову, аналитики из бизнес-школы «Сколково» вместе с банком UBS подсчитали, что крупнейшие корпорации расходуют на благотворительность от 160 до 220 млрд рублей в гол – это приблизительно соответствует государственным расходам на культуру и спорт. Почему это происходит? Вероятно, по той причине, что миллиардеры-меценаты, утверждающие, что их расходы полностью прозрачны, прячут их, то перенаправляя деньги из одного фонда в другой, то перенося из бюджета на текущий год в бюджет следующего. В результате деньги вовсе не доходят до нуждающихся, оседая, как и планировалось, у нужных людей.

Антон Надточеев