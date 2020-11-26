 

“Не узнать”, “Совсем не похожа на себя”. Могилевская удивила фанов новым образом

26.11.2020, 10:46, Новости дня

Ураинская певица Наталья Могилевская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в красном пальто.

Образ певица, ставшая блондинкой, дополнила оригинальным макияжем: оранжевыми тенями и красной помадой.

“Этот кровавый – цвет моей осени! Вам нравится?” – спросила она.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Подписчики прокомментировали фото.

“Не узнать”, – написала natarad_kiev.

“Прям не узнала вас с таким макияжем”, – заявила tatianasprinchak.

“Что делает с человеком макияж. Наташа, ты совсем не похожа на себя. Сори”, – прокомментировала krasovskaia1373.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве.

Первый музыкальный альбом певицы “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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