Генерал-майор СБУ Вовк: Даже маленького признака государственной измены в покупке чешских гаубиц – не нахожу

26.11.2020, 10:46, Новости дня

Генерал-майор Службы безопасности Украины, эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк считает, что признаков госизмене в закупке Украиной чешских гаубиц “ДАНА М2” нет. Об этом он написал в своем Facebook 25 ноября.

О том, что в таком контракте есть признаки коррупции, заявлял главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Министру обороны [Андрею] Тарану “светит” 15 лет? Но начнем не с криминальной составляющей, если она вообще существует, а с “боевых действий”, которые развернулись в СМИ по закупке для Вооруженных сил Украины новых 152-мм самоходных гаубиц “ДАНА М2” последней модификации производства Чешской Республики. Еще в марте 2020 года были утверждены государственный оборонный заказ (ГОЗ), в котором предусмотрена поставка для украинских военных 66 единиц указанных артиллерийских систем. На их приобретении настаивал Генеральный штаб, поскольку по сравнению с имеющимися аналогами “ДАНА 2М” они имеют увеличенную почти в полтора раза дальность стрельбы, гораздо большую скорострельность, установка оборудована автоматической системой заряжания, значительно более мобильная и с увеличенным “возимым” боекомплектом (40 выстрелов). Важно, что экипаж защищен бронированной кабиной, а скорость движения установки – до 80 км/ч”, – написал он.

После многочисленных инспекций и испытаний, всестороннего анализа и сравнения образцов артиллерийских систем подобного типа и соответствия техническим требованиям специалистами Минобороны и Генштаба САУ “ДАНА М2” была признана одной из лучших, отметил эксперт.

“Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил, а министр обороны и Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовали контракт Государственной компании (ДК) “Укрспецэкспорт” на поставку в Украину таких артиллерийских систем, хотя уже в количестве 26 единиц в связи с недостаточностью средств. Казалось бы все процедуры даже с избытком пройдены (разве что общегосударственный референдум не провели), но в начале ноября 2020 года, когда украинская и чешская стороны дошли до стадии оплаты и непосредственного выполнения международного договора, вокруг этой внешнеторговой операции начали происходить непонятные метаморфозы”, – заявил Вовк.

Он напомнил, что в СМИ распространяется информация о покупке бывшего в употреблении вооружения, а также о том, что характеристики этого вооружения Украине не подходят и что якобы Украина разрабатывает собственную колесную САУ – 2С22 “Богдана” под калибр НАТО. Последнее утверждение он считает пиар-проектом прошлой власти.

“Дальше больше. 11 ноября 2020 года народный депутат из “порошенковской оппозиции” направляет в Офис генерального прокурора развернутое депутатское обращение (аж восемь листов с фотоматериалами) по ситуации с “ДАНА 2М”, где он видит якобы совершение руководством Министерства обороны и других государственных органов преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 255, 364 и 191 Уголовного кодекса Украины (страшно представить: посягательство на территориальную целостность Украины, создание преступной организации, злоупотребление служебным положением; хищение государственного имущества)”, – написал автор.

“Вишенкой на торте” он назвал расследование со стороны СБУ.

“17 ноября 2020 Служба безопасности начинает расследование уголовного производства № 22020000000000266 по ст. 111 УК Украины (государственная измена) в отношении должностных лиц Министерства обороны и ГК “Укрспецэкспорт”, которые “… действуя в условиях агрессии Российской Федерации совершают умышленные действия в ущерб обороноспособности Украины, принимают меры для приобретения по завышенным ценам устаревшего вооружения – самоходных орудий …”ДАНА” в Чешской Республике, чем также препятствуют развитию оборонно-промышленного комплекса Украины”, – процитировал он.

Вовк считает, что никакой государственной измены в покупке вооружения нет.

“Почему такая избирательность? Где руководство СНБОУ, профильного комитета ВРУ, которые также действовали в описанном направлении? Могу далеко видеть возможность “отката”, то есть покушения на хищение бюджетных средств, но, убейте меня, даже маленького признака государственной измены – не нахожу. Очевидно, что “препятствование развитию оборонно-промышленного комплекса” – это о “Богдане”, – подытожил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2738989953020246&id=100007278032251