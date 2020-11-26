Коко Роша стала мамой в третий раз: имя, первые фото и Instagram-аккаунт ребенка

26.11.2020, 10:14, Разное

32-летняя топ-модель Коко Роша и ее муж, фотограф Джеймс Конран, поделились радостной новостью – у них родился третий ребенок. Об этом счастливые родители сообщили в Instagram, рассекретив и пол, и имя малыша – это девочка, которую назвали Айли.

Коко Роша и Айли Джеймс Конран и АйлиМы с мужем благодарны за то, что роды прошли безопасно, и мы, наконец, познакомили Айли со старшей сестрой и братом. Это была любовь с первого взгляда для всех, и мы все так рады, что этой зимой будем проводить время дома и обниматься всей нашей большой семьей,- написала в Instagram Коко. По традиции, она уже успела завести новорожденной дочери Instagram-аккаунт – @ileyconran, а также опубликовать первые снимки девочки, причем, в аккаунтах всей семьи.

Семья КонранКликните на фото для просмотра галереи Напомним, Коко Роша и ее супруг Джеймс Конран поженились 9 июня 2010 года. Торжество прошло в старинном французском замке, где Джеймс некогда сделал возлюбленной предложение. Спустя четыре года брака они сообщили радостную новость – Коко беременна, а 28 марта 2015-го модель родила дочь, которую назвали Айони Джеймс Конран. В апреле 2018-го на свет появился сын пары Ивер Имес Конран.

Чтобы поближе познакомиться с моделью Коко Роша, читайте наш материал.