Врачи объяснили, как за полчаса в день можно снизить уровень сахара в крови

26.11.2020, 10:06, Разное

Врачи рассказали, как можно снизить повышенный уровень сахара в крови всего за полчаса в день. Диабет второго типа является распространенным в мире заболеванием. Пациентам приходится соблюдать определенный режим питания, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья.

По словам американских медиков, соблюдение диеты является важным условием борьбы с диабетом, но заболеванию можно противостоять и посредством применения иных методов. Специалисты назвали способ, который поможет, в том числе, бороться с ожирением.

Речь идет о занятии аэробикой. Этот вид физической активности является действенным способом профилактики сахарного диабета и поддержания состояния при уже имеющемся заболевании. Врачи советуют выполнять непрерывные движения, где задействуются большие группы мышц. Все это положительно отражается на чувствительности к инсулину и выработке окислительных ферментов. Аэробика способствует поддержанию эластичности кровеносных сосудов и повышению иммунитета в целом. К тому же физические нагрузки помогают регулировать уровень сахара в крови.

Продуцирование аэробной энергии усиливается при ходьбе, езде на велосипеде, беге трусцой, плавании. Все это можно сочетать с аэробикой. Рекомендуется выполнять упражнения минимум три раза в неделю.