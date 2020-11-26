 

Павел Воля рассекретил вес Гарика Харламова после развода 

26.11.2020, 10:06, Разное

Юморист Павел Воля озвучил вес своего друга и коллеги по цеху Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус. Шоумен посмеялся над товарищем в проекте «Двое не миллион», который выходит в эфир канала ТНТ.
В студию к Павлу Воле пришли Мария Миноградова и Ида Галич. Ведущий спросил, сколько весит Павел Харламов по состоянию на осень 2020 года. По мнению блогера Иды Галич, масса тела юмориста составляет 87 килограмм, а модель Мария Миноградова назвала показатель в 90 килограммов. Павел Воля ответил, что последний ответ ближе к реальному.

Ида Галич удивленно спросила, неужели Гарик Харламов после развода сильно поправился. Павел Воля заявил, что коллега весит 100 килограммов, но данные не являются точными, поскольку масса тела увеличивается с каждой секундой.

Напомним, что в начале лета нынешнего года Кристина Асмус и Гарик Харламов внезапно объявили о расставании. Не так давно стало известно, что юморист переписал свой дом, где жил с актрисой, на их общую дочь Анастасию. Существует нераспространенная информация о том, что у звездных супругов не получилось расстаться без скандалов. Якобы, звезда фильма «Текст» потребовала у экс-мужа огромную сумму денег.



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