Татьяна Буланова высказалась по поводу слухов о ее романе с молодым актером

26.11.2020, 10:06, Разное

Российская певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о романе с молодым актером Артемом Анчуковым, поселившимся рядом с ней в Санкт-Петербурге. Подозрения, что между ними возникли отношения, появились после того, как их много раз видели вместе.

Эстрадная исполнительница категорически отрицает все слухи, отмечая, что она часто видится с 39-летним Анчуковым лишь в рамках рабочих отношений. Сейчас Татьяна Буланова вместе с актером работает над композицией «Разные судьбы», ставшей основой для клипа, в ближайшие дни его должны опубликовать в Сети.

Татьяна Буланова признается, что ей приятно разговаривать с молодым актером, поскольку у них одинаковые характеры и точки зрения относительно некоторых вопросов. Однако если певица отрицает роман между ними, то Анчуков, наоборот, рассказывал, что между ними появились «творческие искры», поэтому слова опровержения Булановой некоторые поклонники назвали неубедительными.