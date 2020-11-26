Татьяна Буланова высказалась по поводу слухов о ее романе с молодым актером
26.11.2020, 10:06, Разное
Российская певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о романе с молодым актером Артемом Анчуковым, поселившимся рядом с ней в Санкт-Петербурге. Подозрения, что между ними возникли отношения, появились после того, как их много раз видели вместе.
Эстрадная исполнительница категорически отрицает все слухи, отмечая, что она часто видится с 39-летним Анчуковым лишь в рамках рабочих отношений. Сейчас Татьяна Буланова вместе с актером работает над композицией «Разные судьбы», ставшей основой для клипа, в ближайшие дни его должны опубликовать в Сети.
Татьяна Буланова признается, что ей приятно разговаривать с молодым актером, поскольку у них одинаковые характеры и точки зрения относительно некоторых вопросов. Однако если певица отрицает роман между ними, то Анчуков, наоборот, рассказывал, что между ними появились «творческие искры», поэтому слова опровержения Булановой некоторые поклонники назвали неубедительными.
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет