В России введут налог на трезвость

26.11.2020, 10:03, Разное

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рассмотрит законопроект о введении налога на трезвость. Новый сбор будет распространяться на всё население России старше 18 лет, потребляющее алкогольную продукцию менее определённой нормы.

Размер налога будет зависеть от процентного выполнения нормы выпитого за отчётный период. Для контроля граждан планируется использовать сайт Госуслуг. Каждый житель страны после покупки горячительного будет обязан загрузить чек из магазина на портал. Также рассматривается возможность привязки к аккаунту на Госуслугах бонусных карт супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит», при покупке спиртного в этих магазинах учёт будет вестись автоматически, без участия покупателя.

Также в планы правительства входит создание «реестра граждан, добровольно отказавшихся от алкоголя», куда будут входить жители страны, безосновательно отказавшиеся от потребления спиртного. Законной причиной не выпивать будет справка от врача, подтверждающая весомые медицинские противопоказания к употреблению алкоголя.

«Алкоголь является частью нашей культуры, любовь к водке — это основа русской души, это фундамент на котором держатся самые хрупкие связи в нашем обществе. Да и как сказал классик: «Трезвость — это мерзость». Согласитесь, что в большинстве случаев непьющий человек вызывает, как минимум, недоумение, а чаще подозрение. При этом если трезвенник подтвердит монетой свою честность и заплатит налог, я думаю вопросы к нему исчезнут. Кроме идеологической составляющей, законопроект несёт в себе серьёзный экономический подтекст. Таким образом руководство страны компенсирует экономические потери связанные со смертностью от алкогольных отравлений. Ибо акцизы уже с этой задачей не справляются. В совокупности всех факторов я считаю инициативу вполне логичной и даже необходимой», — высказал своё мнение независимый эксперт в области экономики и здравоохранения Василий Баринов.