Россия отправила сотый “гуманитарный конвой” на Донбасс

26.11.2020, 9:52, Новости дня

Россия направила на оккупированные территории Донецкой области сотый “гуманитарный конвой”. Об этом 25 ноября в Twitter написал заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Александр Алимов.

“100-й гуманитарный конвой из РФ министерства по чрезвычайным ситуациям прибудет в “ДНР” 26 ноября. Знаменитые белые грузовики доставят 60 тонн гуманитарных материалов, включая лекарства, медицинские изделия и медицинское оборудование”, – сказано в сообщении.

100th humanitarian convoy from the * Emergencies Ministry will arrive in the Donetsk People’s Republic on 26 Nov 2020. The famous white trucks will deliver 60 tons of humanitarian supplies, incl drugs, medical products & medical equipment.

* #RussiaHelpshttps://t.co/nvyLNRYvT5 pic.twitter.com/TCnLrhcKv0

— Alexander Alimov (@A__Alimov) November 25, 2020

РФ начала отправлять “гумконвои” на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские “гуманитарные конвои” попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку их не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом “гумконвоев” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.