Байден не будет начинать расследование против Трампа

26.11.2020, 9:52, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден не будет начинать расследование против нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Ведущий Лестер Холт задал Байдену вопрос о его отношении к призывам некоторых соратников по партии начать расследование в отношении Трампа и его администрации после их ухода.

“Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать минюст США в качестве своего инструмента и настаивать на каких-то действиях”, – ответил Байден.

Он подчеркнул, что в курсе нескольких расследований деятельности Трампа на уровне американских штатов и никак не может на них повлиять.

Байден отметил, что перед ним стоят более важные задачи, чем расследования в отношении действующего президента, например “вернуть американцам уверенность и понимание, что они справятся [с нынешним кризисом]”.

О необходимости расследовать деятельность Трампа на посту говорил, в частности, бывший федеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Вайсманн, который принимал участие в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможной связи Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года, пишет Business Insider.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов избирателей. Он объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все, что нужно, для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.