 

В Одесской области тонет судно, вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов

26.11.2020, 9:52, Новости дня

Под Черноморском Одесской области 25 ноября примерно в 16.00 начало тонуть стоящее на причале судно “Аметист” Морской поисково-спасательной службы. Об этом 25 ноября сообщил одесский сайт “Думская”.

По информации издания, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов. Персонал базы пытался откачать воду из отсеков, по состоянию на вечер 25 ноября ему не удалось локализовать аварию. 

Спасатели рассказали, что на стоянке в поселке Александровка, где стоит “Аметист”, несколько лет происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

“Аметист” – морской спасательный буксир. Судно построено в 1977 году, длина 58 м, ширина – 12,6 м, осадка 4,5 м, водоизмещение – 1670 тонн. Экипаж буксира – 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия “Морская поисково-спасательная служба”, отмечено в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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