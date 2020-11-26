Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу

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26.11.2020, 9:14, Разное

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения испытывает большую нагрузку. В период с 16 по 22 ноября число выявленных случаев заражения в Москве выросло на 2%, а количество госпитализаций – на 3%.

По мнению специалистов, вводить новые ограничения из-за COVID-19 в городе нет необходимости. Однако отменять действующие меры борьбы с пандемией – это решение преждевременное и опрометчивое.

В связи с этим власти столицы решили продлить некоторые ограничения по коронавирусу до 15 января следующего года. Пожилых москвичей и лиц, страдающих от хронических болезней, просят оставаться дома.

Все работодатели должны обеспечить дистанционный режим, как минимум, для 30% сотрудников. Городские досуговые учреждения для детей в столице будут по-прежнему закрыты, рассказал Собянин в своем блоге.

Жителей города просят соблюдать элементарные правила защиты: носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и кинотеатрах, помнить о социальной дистанции, регулярно мыть руки и избегать мест массового скопления людей.

Ранее врач Владислав Жемчугов рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма. Люди, переболевшие в средней или тяжелой форме, часто жалуются на провалы в памяти и потерю ориентации в пространстве.



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