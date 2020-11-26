 

Врач дал россиянам советы по правильному выбору зимнего головного убора

26.11.2020, 9:14, Разное

Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников дал россиянам ряд рекомендаций по выбору зимнего головного убора. Эксперт подчеркнул, что голова особо нуждается в поддержании температуры, поскольку именно через эту часть тела человек теряет до 40% тепла.

Тяжельников отметил, что лучше всего тепло удерживают шесрть и мех, поэтому идеальным выбором будет знаменитая шапка-ушанка. А вот тканевые шапки, которые носят на макушке, практически бесполезны. Спасти от холода также может капюшон, если он достаточно глубокий и плотно прилегает к голове, передает Москва 24.



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