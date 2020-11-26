Оксана Самойлова объяснила путаницу в фамилиях дочерей и сына Джигана

26.11.2020, 9:12, Разное

Российская модель Оксана Самойлова ответила поклонникам, почему дочери получили ее фамилию, а не Джигана. В Instagram знаменитость организовала викторину «Вопрос-ответ», один из подписчиков поинтересовался у нее, почему только лишь сын имеет фамилию Устименко.

Рэпер Денис Устименко-Вайншетейн на сцене выступает под псевдонимом Джиган. Поэтому поклонников его творчества удивило, что три его дочери: Лейя, Ариела и Майя получили фамилию Оксаны Самойловой, а не его. А вот Давид — их младший брат, наоборот, получил фамилию Устименко.

По словам самой Оксаны Самойловой, никто не хотел, чтобы вышла такая путаница, поскольку длительного обсуждения не велось и этому вопросу не придавали значения. Модель полагает, что так получилось само собой.