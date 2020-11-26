Нефть подорожала на снижении запасов в США

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26.11.2020, 9:04, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на ослаблении доллара, а также неожиданном снижении запасов нефти в США.

Январские фьючерсы на Brent подорожали на 28 центов – до 48,89 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI подорожали на 21 цент – до 45,92 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Оптимизм трейдеров относительно перспектив спроса на нефть поддерживают и данные об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, информирует Bloomberg.



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