Тело Марадоны доставлено в президентский дворец в Буэнос-Айресе

26.11.2020, 9:04, Новости дня

Тело Диего Марадоны доставлено в президентский дворец в столице Аргентины, где уже через несколько часов состоится прощание.

К месту проведения церемонии в Буэнос-Айресе прибыли и родственники футболиста. Пока на площади перед дворцом остаются сотни поклонников Марадоны, пришедших почтить его память, передает РИА «Новости».

По всей Аргентине в день смерти экс-капитана сборной страны и одного из лучших футболистов XX века прошли масштабные акции в его честь.

Прощание начнется в 6.00 (12.00 мск) и будет открытым для всех желающих. Такое случается в Аргентине крайне редко – последний раз в президентском дворце так прощались 10 лет назад с президентом Нестором Киршнером.

Как рассказал сотрудник службы безопасности президентского дворца в Буэнос-Айресе, люди не смогут задерживаться у гроба и слишком приближаться к нему. «Все должны проходить мимо, на удалении», – отметил он.

Сотни людей уже собрались ночью у дворца, где состоится церемония. Они не выстраиваются в очереди, а просто поют песни в честь своего кумира и запускают фейерверки, среди пришедших много фанатов клуба «Бока Хуниорс», за который когда-то играл Марадона. «Мы их разгонять не будем», – сказал сотрудник службы безопасности президентского дворца. «Думаю, останутся тут до утра», – отметил его коллега, который следит за болельщиками.

На здании дворца черная лента в знак траура, объявленного в стране на три дня. Однако происходящее на центральной площади страны мало напоминает скорбь, это скорее чествование знаменитого футболиста. «Это наш способ сказать спасибо. Да, звучит и выглядит, наверно, не очень со стороны, но мы хотим продемонстрировать, как мы благодарны за то, что он сделал для нашего футбола», – объясняет Мигель, участник манифестации.

Напомним, в среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.