 

СМИ назвали причину смерти Марадоны

26.11.2020, 8:58, Новости дня

Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности, вызвавшей острый отек легких и внезапную смерть. Об этом сообщает издание Infobae со ссылкой на данные проведенной экспертизы.

“Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких”, – цитирует издание заключение судмедэкспертизы.

Сообщается, что на момент смерти Марадоны в его доме находились его племянник, помощник, охранник, медсестра и повар. Они думали, что футболист спит, а когда попытались разбудить его, Марадона уже был мертв. Реанимационные действия оказались безуспешны.

Футболист умер утром 25 ноября.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира. 

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют “Рука Бога”: он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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