 

Напряжение усилится: Лукашенко умудрился поссориться с церковью

26.11.2020, 8:20, Разное

Председатель Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви Сергий Лепин и Викарный епископ Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Белоруссии Юрий Кособуцкий раскритиковали разрушение мемориала памяти художника Романа Бондаренко. 31-летнего мужчину в собственном дворе до смерти избили сотрудники в штатском за то, что тот вышел посмотреть на уничтожение силовиками оппозиционной символики. Он скончался в больнице.

Генеральная прокуратура Белоруссии тотчас же назвала высказывания Лепина и Кособуцкого, назвав их недопустимыми и неприемлемыми. В ведомстве отметили, что в своей речи священнослужители использовали фразы, которые могут повышать уровень ненависти к правоохранительных органам и способствуют росту напряжения в обществе.

Независимый политолог Петр Рудковский сравнил эту ситуацию с недавним запретом на въезд в страну председателю Конференции католических епископов Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу. Он одним из первых представителей церкви позволил себе осудить действия белорусских властей целом и Александра Лукашенко в частности.

Рудковский считает, что таким образом силовые структуры пытаются “ублажить” и успокоить нервничающего Лукашенко, удовлетворяя его эмоциональные указы. Неспособность наладить диалог с такими нейтральными институтами, как церковь, в очередной раз свидетельствует о потере властями контроля над ситуацией. По мнению эксперта, после таких выходов Батьки и его приспешников напряжение в обществе будет только нарастать.



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