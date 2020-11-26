 

Анастасия Волочкова встревожила фанатов сизыми пятнами на коже

26.11.2020, 8:18, Разное

Поклонников российской балерины Анастасии Волочковой встревожили странные сизые пятна на коже, которые они увидели у нее во время выступления в программе Леры Кудрявцевой. Теперь пользователи Сети считают, что у артистки имеются серьезные проблемы со здоровьем.
К Лере Кудрявцевой балерина пришла рассказать о своих долгах за ЖКХ, но зрителей этот вопрос не так сильно заинтересовал по сравнению с ее внешним видом. Сизые пятна на коже и болезненное состояние заставило зрителей задуматься о том, что у Анастасии Волочковой либо имеется какой-то недуг, либо она злоупотребляет спиртным и страдает от алкоголизма.

Сейчас Анастасия Волочкова находится на Мальдивах вместе со своим избранником. Она регулярно публикует в Instagram новые фотоснимки с отдыха. По словам балерины, ежесуточно она платит 50 000 рублей за номер в отеле. А из-за того, что приехала она туда не одна, многие тамошние сотрудники подумали, будто у артистки медовый месяц.



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