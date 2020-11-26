Названы сроки выпуска первого вертолета для нефтяников на шельфе

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26.11.2020, 8:10, Новости дня

Улан-Удэнский авиационный завод «Вертолетов России» в следующем году должен выпустить первый специальный вертолет для работы нефтегазовых компаний на шельфе, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в офшорной версии – она очень востребована и в России, и на зарубежных рынках для задач по транспортировке бригад на офшорной платформе», – передает ТАСС слова Мантурова.

Министр отметил, что это первый подобный вертолет, такого опыта у РФ не было, компании использовали иностранные вертолеты. «Эту машину предприятия нефтегазовой отрасли ждут», – отметил Мантуров.

По словам главы Минпромторга, Улан-Удэнский авиазавод по итогам года произведет 68 вертолетов, половина из них гражданского назначения. «Этот год это 68 машин, половина из них гражданские», – сказал он, добавив, что завод таким образом досрочно выполнил поручение президента по диверсификации производства предприятиями оборонно- промышленного комплекса. «То есть это еще и исполнение поручения президента в части диверсификации, здесь коллеги выполнили досрочно ту задачу, которая была поставлена – к 2030 году выйти на 50 процентов», – сообщил министр.

Он рассказал также, что серийное производство самолета «Байкал», который должен сменить советский «кукурузник» Ан-2, должно начаться на Улан-Удэнском авиазаводе в 2023 году.

«Конечно, мы ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который в итоге будет производиться на Улан- Удэнском авиационном заводе – в следующем году мы должны будем получить первый опытный образец. Рассчитываем на его полет, примерно уйдет полтора года на сертификацию для того, чтобы с 2023 года уже начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода», – сказал министр.

Напомним, в ноябре 2019 года в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) сообщили, что серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году.



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