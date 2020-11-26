Политика: США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

26.11.2020, 8:10, Новости дня

США подготовили новый санкционный список, куда попало российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России?

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новый санкционный список, куда включены Минобороны России, ряд предприятий нашей «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента. По крайней мере, это следует из чернового варианта списка, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

Правда, главной мишенью Белого дома, на самом деле, должен стать Китай, точнее 89 китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Им запретят иметь дело с американским бизнесом. В тот же черный список попадут и 28 российских организаций, поскольку в команде Трампа считают, что россияне слишком тесно сотрудничают с упомянутыми предприятиями КНР.

Что это за предприятия, точно пока неизвестно. Предварительно упоминается лишь пара из них. Так, Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что это научно-производственная корпорация «Иркут», разработчик российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит «Иркут», в среду призналась ТАСС, что изучает эту информацию.Но реализация ключевых гражданских программ продолжается, заверили в корпорации.

Также в черный список предположительно угодил экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем именно нижегородские криминалисты привлекли внимание Белого дома, пока непонятно.

Про остальные 26 организаций известно немногое – что это более десятка предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения. Другие предприятия относятся к ракетно-космической и атомной отраслям, а также приборо- и двигателестроению, к научным центрам.

Кроме того, речь идет о двух институтах из числа ведущих организаций ядерного комплекса Росатома, которые, по версии составителей «черного списка», якобы участвуют в создании перспективных вооружений, а также двух организациях Роскосмоса – научном институте и производителе ракетно-космической техники. До сих пор ни одно из предприятий нашей атомной отрасли не подпадало под карательные меры Запада. На организации Роскосмоса ограничения также практически не распространялись.

Как предполагает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев, санкции в худшем случае лишь закроют доступ российских предприятий к американскому финансовому рынку, однако «далеко не все наши предприятия котируются на биржах США или ищут там инвесторов».

«Росатом» и «Роскосмос» тоже мало пострадают. Что касается санкций против Министерства обороны, то Вашингтон ударит только по межведомственному диалогу с Пентагоном, – объяснил Тимофеев. – Самому же Минобороны, которое работает внутри страны, от них будет ни холодно, ни жарко. Зато более тяжелые последствия ждут китайские предприятия».

«США объявили санкции против каждого дерева, растущего на территории Российской Федерации, и уже не знают, кого и что включить в свой санкционный индекс. Нынешний санкционный список – пиар-акция уходящей администрации, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа, стратегий и технологий, член Общественного совета при Минобороны Руслан Пухов. – Трамп решил напоследок еще раз дистанцироваться от России, поскольку никак не может избавиться от шлейфа обвинений, что стать президентом ему помогли «русские хакеры». Этот санкционный список, куда вместе с предприятиями «оборонки» отчего-то попал и криминалистический центр МВД в Нижнем Новгороде, – отрыжка американской внутриполитической борьбы. Нам же к санкциям не привыкать. Как говорится, что нас не убивает, делает нас только сильнее».

Впрочем, эксперт все же не исключает болезненного эффекта для наших предприятий. «Нашей «оборонке» беспокоиться не о чем. Вашингтону не обложить санкциями процесс военного самолетостроения, производство нашей боевой техники и узлов к ней всегда было автономным, – заверил Пухов. – Однако ситуация в гражданском авиастроении – другая. Проекты Sukhoi Superjet-100 и самолет МС-21 (он же Як-252) были изначально запущены в рамках международной кооперации и «могут сильно пострадать из-за санкций, наложенных на Объединенную авиастроительную компанию и «Ростех».

«Неслучайно серийное производство МС-21 недавно было в очередной раз отложено – на этот раз до 2025 года»,

– напомнил Пухов. По словам эксперта, из-за санкций РФ планирует «импортозамещать» узлы на этих гражданских самолетах, а насколько это будет успешно – вопрос времени.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также напоминает, что по ресурсам РФ в космической отрасли обычно сильно ударяют те запреты, которые накладываются на закупку иностранных комплектующих. «У нас в свое время на связанных с обороной спутниках до 80% комплектующих были из США. Это в первую очередь касается электроники – лампы бегущей волны и прочее. Найти им замену не так-то просто. То, что производится в нашей стране, хуже и дороже. А в Китае тут же сразу подняли стоимость таких комплектующих», – посетовал Моисеев.

Во вторник, как уже сообщалось, Госдеп США официально объявил об ограничениях в отношении китайских и трех российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group, при этом ведомство ссылалось на закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Санкции запрещают заключать с этими компания госконтракты, продавать им боеприпасы и выдавать лицензии на экспортные товары. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это дискриминационным шагом «со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса».

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