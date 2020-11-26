У мошенников появилась новая схема обмана

26.11.2020, 8:10, Новости дня

В РФ у мошенников появилась новая схема обмана граждан: они представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять займ на чужой паспорт, рассказали в Объединенном кредитном бюро.

В бюро сообщили, что злоумышленники «звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй», и «сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории», передает РИА «Новости».

«Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», – рассказали в компании.

После этого мошенники уточняют у собеседника, не терял ли он в последнее время документы, удостоверяющие личность, и пытаются узнать, в каких банках хранятся его персональные данные.

После выяснения всех деталей злоумышленники предупреждают, что передадут информацию об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит. Через несколько минут поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации, который подтверждает, что видит попытку незаконного оформления кредита.

«Отменить выдачу средств, по их словам (мошенников), возможно. Для этого нужно лишь совершить «зеркальные действия» – подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия. В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет. Естественно, счет принадлежит самим мошенникам», – пояснили эксперты.

В Национальном бюро кредитных историй подтвердили, что зафиксирована очередная волна активности со стороны недобросовестных граждан и организаций.

При этом цели аферистов широкие – от простой верификации телефонного номера или адреса электронной почты и заканчивая попытками узнать персональные данные и «продать» кредитные истории или иные услуги, обычно незаконного характера.

«Для мошенников звонок, письмо или смс с практически любым гражданином РФ по поводу кредитной истории – беспроигрышный вариант», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам эксперта, одна из самых популярных схем мошенничества – предложение банковским клиентам улучшить или вообще удалить кредитную историю: «Вознаграждение – от 30 до 300 тыс. рублей. Естественно, «клиент» просто теряет деньги».

Другой уловкой является маскировка их ресурсов под сайты бюро кредитных историй и продажа поддельных кредитных отчетов, рассказали в Объединенном кредитном бюро: «Владельцы таких сайтов тратят существенные средства на контекстную рекламу, поэтому люди, желающие узнать свою кредитную историю, могут заметить их на первых позициях поисковой выдачи. В лучшем случае, ущерб составит несколько сотен рублей за недостоверный отчет. В худшем – персональные данные жертвы могут быть использованы для дальнейших махинаций».

Также злоумышленники часто звонят от имени бюро кредитных историй и просят срочно погасить кредит, иначе кредитная история будет испорчена навсегда, а для перечисления денег – присылают свои реквизиты, рассказали в «Эквифаксе».

В компании напомнили, что верить таким звонкам нельзя – бюро кредитных историй никогда не звонит гражданам.

Ранее в Group-IB сообщали, что мошенники стали пользоваться переводом сотрудников предприятий на время пандемии на удаленку, так как работники стали работать с менее защищенных домашних компьютеров.