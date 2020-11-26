 

Энтони Хопкинс испугал поклонников на 253-й день карантина странным видео

26.11.2020, 7:24, Разное

Голливудский актер Энтони Хопкинс, сыгравший культовую роль людоеда Ганнибала Лектора, испугал фанатов новым роликом, снятым во время карантина. Он внезапно стал выпучивать глаза и скалиться, что сделало его похожим на маньяка из фильма «Молчание ягнят».
Энтони Хопкинс известен тем, что он любит «кривляться» на камеру. Но в этот раз он решил испугать своих поклонников, временно перевоплотившись в Ганнибала Лектора, ведь его гримасы напомнили подписчикам именно этого персонажа. Сам 82-летний актер написал, что все это последствия 253 дней карантина.

Обладатель многочисленных наград, включая премии «Оскар», Энтони Хопкинс активно пользуется социальными сетями. Если ранее он загружал короткие ролики только в Instagram, то позднее он создал аккаунт в TikTok. Кроме «Молчания ягнят» актера можно было увидеть в таких картинах, как «Человек-слон» и «Два папы».



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Володин предложил направить допдоходы бюджета на транспорт в регионах

13.10 / Доминик Уэст с женой дали первый комментарий после публикации его романтичных фото с Лили Джеймс

26.08 / Запястья и лодыжки могут предупреждать о развитии рака легкого

28.09 / Вдова Игоря Талькова рассказала о происхождении его газового пистолета

05.11 / Актриса Агата Муцениеце исполнила мечту на подиуме

31.08 / “Скорая”: Инструкция по применению

14.09 / Мнение: СКР, Бастрыкин, Бабченко, Навальный….

02.09 / Правительство Германии: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

31.10 / «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей»

04.08 / Мнение: Хочу всё знать – новые слова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска