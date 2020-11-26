Энтони Хопкинс испугал поклонников на 253-й день карантина странным видео

26.11.2020, 7:24, Разное

Голливудский актер Энтони Хопкинс, сыгравший культовую роль людоеда Ганнибала Лектора, испугал фанатов новым роликом, снятым во время карантина. Он внезапно стал выпучивать глаза и скалиться, что сделало его похожим на маньяка из фильма «Молчание ягнят».

Энтони Хопкинс известен тем, что он любит «кривляться» на камеру. Но в этот раз он решил испугать своих поклонников, временно перевоплотившись в Ганнибала Лектора, ведь его гримасы напомнили подписчикам именно этого персонажа. Сам 82-летний актер написал, что все это последствия 253 дней карантина.

Обладатель многочисленных наград, включая премии «Оскар», Энтони Хопкинс активно пользуется социальными сетями. Если ранее он загружал короткие ролики только в Instagram, то позднее он создал аккаунт в TikTok. Кроме «Молчания ягнят» актера можно было увидеть в таких картинах, как «Человек-слон» и «Два папы».