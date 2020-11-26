Россия объявила санкции США и ЕС угрозой миру и безопасности

26.11.2020, 7:17, Новости дня

Односторонние санкции США и ЕС представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности и усугубляют гуманитарную ситуацию в ряде регионов, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы отметили замечания наших западных коллег, утверждающих, что меры, введенные их правительствами, являются их международным обязательством и не направлены против обычных людей. Как мы видим – направлены. И возникает простой вопрос: это меры против людей являются вашими международными обязательствами? Это незаконные ограничения и принудительные меры со стороны США и ЕС на самом деле представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, усугубляют гуманитарную ситуацию от Ближнего Востока до Африки, в Латинской Америке и Европе», – передает слова Небензи РИА «Новости».

Он напомнил участникам неформальной встречи СБ ООН (по так называемой «формуле Арриа») по теме «Односторонние принудительные меры» об инициативе президента России Владимира Путина создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, прежде всего для доставки важнейших товаров, медикаментов и средств защиты, необходимых для борьбы с пандемией.

Небензя также указал, что страны-участники совместно с соответствующими структурами ООН могли бы рассмотреть инициативу Москвы по осуществлению мониторинга посредством системы ООН последствий односторонних принудительных мер.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций. По словам главы государства, эти меры станут подспорьем для восстановления глобальной экономики после пандемии.

Путин также предложил бесплатно предоставить сотрудникам международной организации российскую вакцину от коронавируса. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН благодарна президенту Путину за «щедрое предложение» по бесплатному обеспечению сотрудников международной организации российской вакциной от коронавируса.