CNN – Байден набрал рекордное число голосов на американских выборах

26.11.2020, 7:11, Новости дня

Получив более 80 миллионов голосов избирателей, Джо Байден стал первым в истории кандидатом в президенты США, преодолевшим такую отметку, пишет CNN. Между тем, его соперник Дональд Трамп пока так и не признал поражения, несмотря на начало формальной процедуры передачи власти.



Reuters

Джо Байден стал первым в истории кандидатом в президенты США, получившим более 80 миллионов голосов на выборах, пишет CNN. Отмечается, что этот рекорд может ещё увеличиться, поскольку подсчёт голосов пока не закончен.

По состоянию на вчерашний вечер, Байден получил более 80 миллионов 11 тыс. голосов. В то же время за Трампа проголосовало более 73 миллионов 800 тыс. граждан, что вывело его на второе место в истории по количеству голосов избирателей.

Как отмечает CNN, в этом году рекордное количество американцев проголосовало по почте из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В этой связи многие эксперты заранее предупреждали о том, что подсчёт голосов займёт больше времени, чем обычно.

Рекордное количество голосов укрепило уверенную победу Байдена над Трампом, который пока так и не признал своего поражения, несмотря на то что администрация президента начала формальную процедуру передачи власти Байдену, пишет CNN.