В РФ запустят первую выделенную коммерческую сеть 5G-ready

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26.11.2020, 7:08, Новости дня

Первую в РФ коммерческую сеть 5G-ready получит компания «Полиметалл», занимающаяся добычей золота. Наладить ее должны отечественный мобильный оператор МТС и компания Ericsson.

Как сообщают СМИ, 5G начнет работать в районе золоторудного месторождения Нежданинское, расположенного в Якутии. Договоры и прочая документация о сотрудничестве в данном проекте уже подписаны.

Представители МТС сообщили, что для налаживания высокоскоростной связи был выбран стандарт 3GPP. После запуска сеть начнет поддерживать форматы 5G NSA и 4G. В дальнейшем можно будет перейти на автономный стандарт 5G SA. Кроме того, поначалу в сети будет поддерживаться формат LTE. Потенциальное количество обслуживаемых абонентов составит 50 тысяч.



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