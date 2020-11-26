 

Motorola представит новую флагманскую модель смартфона

26.11.2020, 7:08, Новости дня

Как стало известно из компетентных источников, компания Motorola планирует выпустить новую модель смартфона с необычной частотой обновления картинки на экране.

Речь идет о показателе в 105 Гц, которого нет ни у кого больше, говорят эксперты. Такая частота будет в экране флагманской модели Nio, презентация которой ожидается ближе к концу текущего года. В крайнем случае, данный гаджет выйдет на рынок в начале 2021-го, отмечает источник.

Эксперты также напоминают, что с самого начала разработчик планировал частоту обновления картинке на экране флагмана 90 Гц. Однако затем по непонятной причине показатель решили поднять еще на 15 пунктов. Ожидаемая разрешающая способность – 1080 на 2520 пикселей. На смартфоне планируют установить ОС Android 11.



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