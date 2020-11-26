Назван опасный симптом дефицита витамина D

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26.11.2020, 6:56, Новости дня

По мнению британских медиков, дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам, информирует издание Express.

На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований. При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости, передает РИА «Новости»..

Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.

Ранее британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Позже в РАН оценили связь дефицита витамина D с тяжестью COVID-19.



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