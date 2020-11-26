Мнение: О последних днях Владимира Путина

26.11.2020, 6:36, Разное

Американцы и британцы сделали шокирующее открытие насчёт нынешнего российского президента Владимира Путина. Проанализировав до мельчайших подробностей всё его поведение на протяжении нынешнего ковидного года, они пришли к неприятному для себя заключению. Оказывается, 68-летний глава Государства Российского, который – формально – пришёл к высшей власти ещё в период пребывания в Белом доме любвеобильного Билла Клинтона…

…готовится пересидеть очередного американского президента, уже шестого по счёту. А, может быть, даже и следующего пересидит.

Во всяком случае, ловко проведённый конституционный референдум дал ему законную возможность баллотироваться ещё на два срока — в 2024 и 2030 годах. Если он выиграет оба раза, он будет править до 2036 года. Ему пойдет 84-й год. Большинство россиян, да и сам Владимир #Путин, вероятно, согласятся, что это за гранью добра и зла. Но не за пределами невозможного.

В конце концов, многочисленные слухи о смертельной болезни нынешнего хозяина Кремля пока что не нашли объективного подтверждения. При всех особенностях своего поведения, он в состоянии появляться не только на экране телевизора, но и на реальных встречах. Прогнозы скорой добровольной отставки так и остаются прогнозами. А с точки зрения геронтологии, у Владимира Путина – неплохая генетика. Его дед, Спиридон Путин скончался в возрасте 86-ти лет. Его отец и тёзка перешагнул 88-летний рубеж. Продолжая по индукции, нынешний национальный лидер может рассчитывать и на 90-летний юбилей.

Нет, конечно, всяко может быть, и мы всего не знаем, но…

И вот тут возникает интересный парадокс последних дней нынешнего президента России. Допустим, идёт 2036-й год. Владимир #Путин – в полном соответствии со своим недавним признанием «когда-то и моё президентство, безусловно, должно закончиться, я отдаю себе в этом отчёт прекрасно» – начнёт готовиться к переходу в сенаторы и передачи кормила власти достойному преемнику. Понимая, что отсчитываются последние дни его всемогущества, а дальше – Бог весть, ибо никакие правовые гарантии, никакие личные договорённости, никакие тонны компромата в секретном сейфе не помогут, если что. Такова уж природа власти в России.

И вот что же Владимир #Путин будет думать и чувствовать 7 мая 2036 года, в свой последний день на посту Президента Российской Федерации? Страх? Сожаление? Раскаяние? Или же – уверенность в завтрашнем дне?