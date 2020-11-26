 

Сергей Жорин объяснил, зачем понадобился развод супруге Михаила Ефремова

26.11.2020, 6:32, Разное

Российский юрист Сергей Жорин не считает, что в решении супруги актера Михаила Ефремова Софьи Кругликовой развестись имеется финансовая заинтересованность. Именно сейчас она заговорила о расторжении брака, чтобы не так сильно травмировать осужденного артиста.
По словам Сергея Жорина, очень часто супруги разводятся, когда суд решает взыскать с осужденного огромные суммы денег, например, в делах о финансовых махинациях. Тогда при разводе обладателем части совместно нажитого имущества становится супруга, и суд не может у нее ничего забрать. Но в данном случае суд имущество у Михаила Ефремова не конфисковал, поэтому материальной выгоды для Софьи Кругликовой в этом деле не имеется.

Сергей Жорин назвал супругу Ефремова порядочным человеком. Она не стала инициировать запуск развода во время судебного разбирательства, дождавшись его завершения. И хотя сам актер поступок Софьи Кругликовой может расценить как «акт предательства», все же выбранный ею момент должен не так сильно травмировать Михаила Ефремова, отметил адвокат.



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