ABC News – в Юте нашли загадочный монолит — в соцсетях обсуждают версию об инопланетянах

26.11.2020, 6:18, Новости дня

В американской пустыне обнаружен таинственный металлический объект, передаёт ABC News. Монолит высотой в два человеческих роста обнаружили представители органов по охране дикой природы, точное его местонахождение не разглашается. Тем временем в социальных сетях уже высказываются версии об инопланетном происхождении загадочного объекта.

И последнее на сегодня. Очень любопытная находка в отдалённой части страны. Загадочная металлическая конструкция, от которой гораздо больше вопросов, чем ответов. Подробности этой необычной истории — в репортаже нашего корреспондента Клейтона Санделла.

Начало — как в хорошем научно-фантастическом фильме. Район Юты, который люди называют «Марсом на Земле».

ГОЛОС: Бесстрашные исследователи идут изучать инопланетную форму жизни.

На прошлой неделе представители органов по охране дикой природы, занимаясь своим делом — считая толсторогих баранов с вертолёта, посмотрели вниз и заметили вот это.

ГОЛОС: Что это за фигня?

Команда посадила вертолёт и начала исследовать. Они нашли прочно установленный на скале блестящий монолит с треугольным основанием, примерно вдвое выше роста землянина.

Один из членов команды замечает, что монолит указывает на трещину в стене каньона. Возможно, это говорит о том, что его положение может быть важным, как у Стоунхенджа.

ГОЛОС: Это дико.

Вопросов много. Что это? Дерзкая арт-инсталляция? Розыгрыш? И самое главное: как это сюда притащили?

Конечно же, прошло совсем немного времени, прежде чем в социальных сетях появились измышления о вторжении инопланетян.

НИК СТРИТ, лейтенант дорожного патруля Юты: Они даже нервничали, когда шли туда: не телепортируются ли они в другое измерение или что-то в этом роде? При ближайшем рассмотрении ясно, что этот объект сделан людьми и установлен там такими же людьми. Это не более чем чья-то попытка… Может быть, арт-инсталляция или… Ну, знаете, что-то такое.

Хорошо, может быть, это дело рук человеческих. Но нельзя не вспомнить о загадочных монолитах в фильмах, таких как «Космическая одиссея 2001 года» и «Прибытие».

ФРАГМЕНТ ФИЛЬМА «ПРИБЫТИЕ»: Химический состав их космического корабля неизвестен…



Что же касается местоположения, к делу быстро подключились интернет-ищейки. Изучили радиолокационные данные по полётам и снимки со спутников. Пользователь Остин Грант утверждает, что монолит здесь, на полпути между национальным парком Каньонлендс и городом Моаб, штат Юта. Сравнивая старые и новые снимки, он заявляет, что, судя по всему, (монолит. — ИноТВ) появился между августом 2015 года и октябрём 2016-го. А может быть, он был здесь ещё раньше?

НИК СТРИТ: Учитывая, из чего он сделан, он мог выглядеть так же и 50 лет назад. И даже больше.

ГОЛОС: Ага… Кто занимается такими вещами?

Пока власти заявляют, что не будут указывать точное местонахождение. Они говорят, что беспокоятся, как бы неопытные следопыты не потерялись и не застряли.

НИК СТРИТ: Это, может быть, одна из самых отдалённых местностей в Континентальных штатах. Там много пустой территории, это страна каньонов. Мы не хотим… Мы, определённо, не хотим, чтобы наш вертолёт лишний раз летал туда из-за того, что люди пытаются найти что-то, местонахождение чего мы им указали.

Тем временем власти напоминают людям и инопланетянам: «Устанавливать конструкции или произведения искусства без разрешения на землях, находящихся под федеральным управлением, незаконно. С какой бы планеты вы ни были».

КЛЕЙТОН САНДЕЛЛ, корреспондент ABC News: И поскольку этот монолит находится на федеральной земле, госструктуры США теперь будут решать, снести его или оставить. И, конечно же, самая большая загадка: кто и как его там поставил? Всё это до сих пор выясняется. Как говаривали в фильме «Секретные материалы», Линдси, истина где-то рядом.

Где-то рядом. Хорошая подкормка для теорий заговора, это точно. Спасибо, Клейтон.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2020 года.