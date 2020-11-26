NBC – несмотря на пандемию, американцам не сидится дома в праздники

26.11.2020, 6:18, Новости дня

Вопреки предупреждениям врачей и чиновников, многие американцы собираются на День благодарения погостить у родственников. Как пишет NBC, американские авиалинии отмечают самый большой поток пассажиров с начала пандемии. Эксперты предупреждают, что всплеск заболеваемости COVID-19 в связи с нынешними путешествиями проявится как раз к Рождеству.

Это начинает напоминать типичные праздничные путешествия. Заполненные аэропорты ожидают самую оживлённую неделю с начала пандемии.

ДЕВУШКА: Никто не соблюдает дистанцию в шесть футов, все в трёх или двух футах друг от друга. Это ужасно!

За выходные через Управление транспортной безопасности прошло более трёх миллионов пассажиров. Далеко не так много, как в это же время в прошлом году. Но это самый большой трёхдневный показатель с середины марта. Некоторые авиалинии на этой неделе вводят дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить повышенный спрос.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Нет близкого соседства с другими пассажирами, так что мы ничего не опасались.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Это показалось вполне безопасным.

Дороги тоже заполнены. По оценкам AAA, 95 процентов всех праздничных путешествий будут автомобильными. Всё указывает на то, что, несмотря на неоднократные предупреждения чиновников от здравоохранения о необходимости оставаться дома, миллионы американцев так не делают.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Я продолжаю призывать людей: пожалуйста, никуда не ездите, пожалуйста, измените планы…

ДЕВУШКА: У нас просто было такое чувство, что ситуация вряд ли улучшится, так что мы вполне можем попытаться немного повеселиться.



И сегодня Центры по контролю и профилактике заболеваний бьют тревогу по поводу круизов, относя их к четвёртому, самому высокому уровню риска заражения COVID-19. Всё это побуждает доктора Энтони Фаучи снова просить людей пересмотреть планы.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Так что лучше проявить осторожность сейчас и ожидать гораздо больше (праздников. — ИноТВ) в будущем, чем создать опасность для себя или для уязвимого члена семьи.

БЛЕЙН АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC News: Доктор Фаучи также предупреждает, что любой всплеск заболеваемости в связи с путешествиями на День благодарения проявится в декабре. Это значит, что, если мы не будем осторожны сейчас, на Рождество может быть ещё хуже.



И это, по словам экспертов, ещё одна причина оставаться дома в праздники.

Блейн Александер, NBC News, Атланта.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.