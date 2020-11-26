Карабах: Алиев раскрывает военные планы

26.11.2020, 6:16, Разное

Ветер с Апшерона

25 ноября 2020

Во время войны мы много читали здесь аналитические отчеты российских и украинских военных экспертов, бравших данные для своих анализов из космических, наземных фото и видео, новостям в прессе. Эксперты восторгались таланту азербайджанских армейских стратегов и простому солдату. чем ближе к победе тем однозначно похвальные были оценки .

Кялбаджар вернулся домой

Позавчера стоя на земле Агдама И.Алиев – главнокомандующий, впервые стал открывать военные тайны планирования генштаба азербайджанской армии. Настоящая полноценная атака с севера Гарабага, то есть от Тер-Тера не планировалась, а имитировалась нашей армии для того, чтобы держать там на привязи лучшие силы армянской армии. В это время наше эффективное наступление развивалось, как известно, со стороны Физули-Джабраила. Агдамская и Агдеринская группировки армянской армии не могли прийти на помощь Югу так как тогда на освободившиеся позиции пошла бы наша армия. Ереванские стратеги наивно ждали главной атаки на Агдам из центрального Азербайджана, там построили укрепления и минные поля. В Агдаме стояли крупные танковые группы армян. Азербайджан поэтому атаку на Агдам планировал из центра Гарабага, со стороны взятого Гадрута и если бы не активность Путина после взятия Шуши, Агдам был бы взят ударом изнутри Гарабага. Потери все равно были бы, поэтому мир на известных позициях президентом приветствуется.

фотографии РИА Новости, сегодняшнего ввода в Кялбаджар азербайджанской армии

Он обещал раскрывать другие планы командования в войне.

Самое интересное и неожиданное это освобождение города Шуша. Эта операция еще не раскрыта, цитирую перевод с азербайджанского языка воспоминаний бойца, взявшего город

Участник взятия Шуши Алик Мамедов:

– В Шушу мы заползли на канатах, вверх по скале, после 14 часовой разведки. В полуметре снега 400 человек должны были подняться на эту гору. Мы пошли на битву с ножами, пистолетами и лимонками. Мы знали, что нас ждет. Получили информацию, что на противоположной стороне находится 500 армян. Наименьшее количество было на этой стороне, а на других позициях тяжелой артиллерии и живой силы было как минимум в три раза больше, чем здесь. Потому что они думали, что мы будем атаковать оттуда. Они не думали, что мы вступим в бой без артиллерии, взбираясь на скалы. Не только они, вообще никому не приходило в голову , что мы возьмем Шушу ножами. Мы могли погибнуть, если бы у нашего генерала не было правильной боевой задачи и точные координаты. Но все было измерено с ювелирной точностью. Мы карабкались по скалам и вступили в рукопашный бой. Сказать точно не могу, в момент нападения я ударил ножом около 40 армян . Даже панику между ними точно рассчитал генерал, и как только паника разразилась, мы разбежались группами в противоположных направлениях. Армяне уже стреляли в своих от страха. Они думали что мы могли быть в армянской форме.

Foto InoSMI

Операция по взятию города Шуша показала армянам наше величие, силу и бесстрашие нашего солдата. Они обеспечили Шушу достаточным оружием, боеприпасами и живой силой, чтобы защищать ее в течение года. Шуша была взята за несколько часов ценой крови наших шахидов, их мужественности и бесстрашия…

Опубликованный мной пересказ освободителя города Шуша отражает его личное видение, знаю, что военный эксперт Анар Огузтайфа нашел в рассказе неточности.

Другой участник сообщал, что вначале на городские исторические стены забрались шесть азербайджанских снайперов. Они вели огонь по находящейся в городе живой силе, вызвав сильную панику в рядах оборонявшихся.

Неприступных крепостей не бывает если Шуша покорена дважды: в мае 1992 года армянами и в ноябре 2020 азербайджанцами. Но армяне поднимались к Шуше по асфальтовой дороге от Ханкенди, то есть невероятной задумкой военных стратегов и ошарашивающим умением армянского солдата операцию 1992 года не назвать.

Комментарии

25.11 / 14:50 olen #

В ходе этой карабахской войны доблестная армия Азербайджана использовала много уловок и новинок на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях, на которые попались и потерпели позорное поражение “непобедимые воины Великой Армении”. Хотя армия Армении готовилась при всесторонней помощи РФ аж 25 лет к войне Азербайджана за освобождение своих исконных земель, но проиграла большую часть оккупированных территорий за несколько недель.

25.11 / 14:54 olen #

При этом, как выясняется сейчас, плачевное состояние армянской армии стало очевидным для Пашиняна всего через несколько дней после начала войны, но Никол шизофренически уповая на “боевой дух непобедимых воинов Великой Армении” продолжал войну и потерпел позорное поражение.

25.11 / 15:00 brady_williamson #

армения террористич-ая марионетка в руках рфии.

25.11 / 15:50 donte #

Умы генералов у армян оказались не на высоте.

Их обвели вокруг пальцев как лейтенантов.

5.11 / 16:17 lynna #

После позорного поражения в этой войне Пашинян заявил о необходимости уделять особое внимание подготовке ССО (сил специальных операций – спецназ). Спрашивается, а где ты и твои толстопузые генералы были раньше, когда тупо были уверены в непроходимости “линии Аганяна”, в то время как Азербайджан подготовил многие тысячи военных разведчиков-диверсантов, благодаря которым был освобождён Агоглан (Гадрут) и которые затем с одним лёгким вооружением пройдя с юга на север 35-40 км по труднопроходимой гористой пересечённой местности, перерезали стратегические дороги Красный Базар – Ханкянди и Шуша – Лачын.

25.11 / 16:28 angella.robel #

Камал-Шушу в 1992 году здали без боя,когда армяни вошли в город там никого не было,это также подтверждает в своей книге роберт кочарян,он признаётся что если армия Азербайджана не вышла бы из города без боя то армяни не смогли бы взять город,так что это первый эпизод в судьбе Шуши ,взятие с боем городаа

25.11 / 16:38 margie #

ви всё врёте! за вас ваевали турки, сирийци, пакистанци, афганци, игилавци.

А азербиджанци только сзади них ходили и видосы на смартфони для ютуба снимали.

25.11 / 18:44 donte #

И папуасы с эскимосами тоже.

Тем позорнее для вас.

Папуасы вас по полной программе тр….ли.

25.11 / 19:18 kiara.schamberger #

Я это уже много раз читал, все пишется под копирку. Дорогой ара война уже кончилась, нет никакой необходимости продолжать вешать лапшу. Тем более как показала практика, вашей лжи верят только ваши соплеменники. Поэтому, плиз перейди на армянский блог и пиши там свой фейк. А ещё можешь добавить, что за нас воевали зелёные береты США, спец наз России, Англии и Франции. Думаю, что так вашим будет интересней читать. Заранее предполагаю ответ: “Вах вах какие ми великие, древние, важные и сильные, что весь мир против нас воююет. Конечно у нас не на всех хватает унитазов. Но ничего, ми их украдем у соседей. А что не сможем, то сожгем”.

25.11 / 16:42 hayden.brekke #

Дорогие Друзья, ещё раз всех с Великой Победой с деокупацией окупированных территорий Азербайджана, историческая справедливость восторжествовало.

Думаю это даст нашей стране еще один мощный толчок в развитии как в военном так и в политическом плане.

А армянам желаю вынести уроки и научиться жить в мире и согласии с соседями,перестать тратить деньги и время на пустые лозунги и фантазии, 27 лет ушло в пустую,одним словом удачи и не болейте.

А так всё без изменений Карабах был,есть и будет Азербайджан!

Слава Армии Азербайджана!

25.11 / 16:51 } Игорь Сажин (Эксперт) #

Об этих двух фишках, которые были показаны во время Аз-Ар войны, говорят уже несколько десятилетий, я удивлен, что это удивляет кого-то из военных. Видимо военные Армении не хотели верить, что эти две фишки могут изменить ситуацию в НК. 1 фишка – высокоточное беспилотное оружие, 2 фишка – специальные отряды со специальным оборудованием и специальной тренировкой. Во времена моей службы в советской армии, во Владивостоке нам молодым морячкам собранным со всего СССР постоянно рассказывали, что специальные отряды китайских диверсантов проникают на Русский остров и вырезают советских солдат и моряков. Мы реально боялись. Нам всегда рассказывали один и тот же случай, как погибла целая рота в одной из учебок на Русском острове от китайских диверсантов. Похоже за 40 лет ситуация не изменилась.

25.11 / 16:52 angella.robel #

Margie-за нас санта клаус с дедом морозом вместе воевали,до нового года ещё время есть ,так они время убивали,а снайпером снегурочка была

25.11 / 16:54 angella.robel #

Сажин- в казарме когда солдаты спали,шомпылем протыкали через ухо

25.11 / 17:28 } кямал али (Опытный) #

Да, про турецкий спецназ много говорилось и ни одного турка в реале не нашлось для подтверждения

25.11 / 18:45 donte #

Сочи с Давидом папуасов и пуштун видели в нашей армии.

25.11 / 20:41 jenni_von #

Эта байка где только не ходила, у нас роту в нашей части в монголии вырезали – лапша это

25.11 / 17:50 lynna #

Очень подробный разбор боевых действий освободительной армии Азербайджана и потерпевшей позорное поражение оккупационной армии Армении в Карабахе со стороны российского военного аналитика Ильи Топчего:

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Карабах-2020. Военно-аналитический разбор

Москва, 23.11.2020

Илья Топчий

«Эксперт» №48 (1186)

https://expert.ru/expert/2020/48/karabah-2020-voenno-analiticheskij-razbor/

25.11 / 20:33 kiara.schamberger #

Спасибо, очень интересная информация, за исключением якобы участия сирийских террористов на стороне Азербайджана. Скорее всего таковые были на стороне армян, так как в Сирии живёт много армян, а азербайджанцев там никогда не было.

25.11 / 19:05 } Dayday (Продвинутый) #

По поводу освобождения Кельбаджара неплохо было бы освободить Эльдара Гасанова, который родом из Кельбаджара и которого арестовали незнамо за что. Лучше бы мобилизовать его на возрождение родных земель по случаю их освобождения.

25.11 / 19:08 tona.considine #

ЗАЧЕМ ИШАКОВ ОСКОРБЛЯЕТЕ? КТО СЖЕГ ТОТ И ВИНОВАТ

Армянские жители села Чарактар полагали, что по итогам соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе село перейдет под контроль ВС Азербайджана, и поэтому сожгли свои дома, написал в Facebook пользователь Самвел Меликсетян.

«Однако оказалось, что село передано не будет. Cхожий случай произошел и с жителями села Аканаберд», – указал он.

Меликсетян задается вопросом, “кто из ослов в руководстве Армении ответит за пожар целой деревни, школы и потери имущества”.

25.11 / 20:37 kiara.schamberger #

как обычно, свое величие и злоба не дают принимать правильные решения. Вот их злоба и пала на свои же головы, не отличающиеся адекватным мышлением.

25.11 / 20:39 harris #

У некоторых армян просветление разума наблюдалосб ещё до сентябрьской войны. Вот что один из них писал в мае 2020 г.:

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21 мая:

“Не будет преувеличением утверждение, что даже если на протяжении 50 лет Пашинян не будет делать ничего – то даже в этом случае он может безбоязненно править, без ущерба своему рейтингу, а возможно и с небольшим его увеличением. Почему так? Очень просто – Пашинян есть наиболее полное выражение нашей нынешней ментальной души. Эта психология, или стратегия жизни, точь в точь совпадает с психологией 50-летней толстозадой тетушки Сирануш…”

https://vk.com/wall-192270486_5384

25.11 / 20:43 harris #

Особо упоротые армяне-дезертиры напрашиваются на окончательный удар доблестной армии Азербайджана:

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“Если дипломатия не проигрывает, войны не бывает. Наша дипломатия проиграла, затем началась война. Об этом заявил в ходе прямого эфира в Facebook 25 ноября глава фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

Эдмон Марукян представил подробности дорожной карты «СА», согласно первому пункту которой Никол Пашинян, будучи символом войны, должен уйти.

Третий пункт – инициирование и ведение переговоров по неопределенным положениям подписанного Арменией, Россией и Азербайджаном заявления, с целью достижения проармянских решений, окончательного закрепления и реализации права Арцаха на самоопределение с целью обеспечения долгосрочной стабильности и мира, наличия уравновешенного соглашения, выражающего армянский интерес, восстановление переговорного процесса в формате сопредседателей Минской группы”.

https://news.am/rus/news/615510.html

25.11 / 21:31 kiara.schamberger #

Для особо упёртых и непонятливых : СТАТУС пошел в унитаз, который бегущие армяне забрали с собой!

Никакого статуса нет и не будет и не мечтайте!

Никто не может заставить Азербайджан признать статус армян в Азербайджане! Армяне, жившие в нагорной части Карабаха могут вернуться проживать на территории Азербайджана только при одном условии: признать конституцию Азербайджана, неделимость Азербайджана и его суверенных границ, полное подчинение законам и властям Азербайджана, уважение ко всем религиям, нациями и народностям, живущим в Азербайджане, отказ […]. Изучение и знание государственного азербайджанского языка!

Запомните, что российские миротворцы здесь временно и вечно здесь не будут. После того как проводят последних ваших вояк суверенные границы Азербайджана будут надёжно закрыты и особенно охраняемы, чтобы […]

И хватит вам диктовать нам какие либо условия. Это время ушло безвозвратно. Пашинян это понял, теперь объясняет своим соплеменникам. Условия как вам дальше жить в Азербайджане будем диктовать мы и на этом восклицательный знак!

Если есть вопросы, пишите. Меня зовут Чингиз

[Комментарий отредактирован модератором Интернет-СМИ “Кавказский Узел”.]

25.11 / 21:35 kiara.schamberger #

Никакой территории под названием арцах в Азербайджане не существует и никогда существовать не будет, это тоже восклицательный знак! Следовательно никаким предметом для каких либо договоренностей быть не может, зарубите это тоже на своем носу!

25.11 / 20:50 harris #

Арямне признают практически полный разгром своей армии в Карабахе:

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«80% нашей армии нет, она разбита. Я не раскрываю никакого секрета, потому что азербайджанцы считают, сколько пушек, бронетехники и т.п. осталось на их территории. Армии нет, это не поражение, это разгром», – заявил Багратян.

https://news.am/rus/news/615464.html

25.11 / 21:10 harris #

Стрелков о Пегове:

Стрелков Игорь Иванович, [24.11.20 02:23]

[ Photo ]

Пегов: Шуши военным путем в Карабахе взят не был

Всего пару суток не хватило Пегову, чтобы взять Баку… Ну что поделать – не передали ему командования. В последний день доверили всего одну пушку, но он-бы и с ней одной выбросил турок из Шуши, если-бы не предательство. Чьё? – Об этом Пегов молчит. – Это секретная информация.

П.С. Хотя, быть может, в данном случае Пегов сделал исключение и не врет. – Зачем “брать” город, из которого все защитники удрали, если в него можно просто зайти?

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201125/25492528/Eto-bylo-politicheskoe-reshenie–Pegov-o-potere-Shushi.html

25.11 / 21:14 kiara.schamberger #

Победа стала возможной в результате высокого профессионализма Азербайджанской армии, великолепной подготовке, отличному военно-техническому обеспечению, отличному планированию всех операций, быстрым принятием тактических решений, высокому освободительному и героическому духу офицеров и солдат. А также благодаря бездарному командованию противника, неспособности управлять техническими средствами: танками, рсзо и прочей военной техникой, которой обеспечила Россия. Отсутствием патриотизма, так как оккупационные войска понимают, что воюют на чужой земле, поэтому отличились массовым паническим дезертирством.

Вероятно этот список можно продолжить.

25.11 / 21:19 gaston #

Азербайджанцы срочно возвращайтесь в Шушу.

Иначе армяне туда начнут возвращаться.

Враги вам палки в колёса ставить будут.

Вы понимаете это ?

Не медлите и не делайте им добра.

Они враг.

25.11 / 21:38 kiara.schamberger #

Не боись, мы знаем что делать. Ни одна зараза больше сюда не ступит!

25.11 / 21:20 harris #

Несмотря на понесённые огромные потери и позорное поражение от доблестной армии Азербайджана в Карабахе, горячечный бред отдельных упоротых представителей “Великой Армении” продолжается, как ни в чём ни бывало:

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http://forum.vardanank.org/index.php?showtopic=283116&view=findpost&p=942429

“Два года – вполне реальный срок полностью переукомплектовать нашу армию в смысле вооружений и полностью пересмотреть тактику.

Считая так, я уверен, что с началом войны мы должны поставить перед собой задачу в кратчайшее время освободить временно оккупированные Освобождённые территории и полностью вытеснить боевые действия на территорию врага. Пусть им там огороды перетаптывают. Как воюют русские мы видели в Сирии. Никак. Поэтому рассчитывать на них не стоит вообще. Но пусть постоят в центре сколько смогут. Нам за это время нужно очистить долину Аракса с одной стороны и не забывать про Кур с другой стороны. Забить дороги врага толпами беженцев и этим обрушить их логистику. Они с этой задачей справляются прекрасно.

Если это случится не через 2, а через 3-4-5 лет, мы только лучше подготовимся и значительно снизим травматичность среди нашего л/с.

А, да, почему я это вдруг, пишу в открытую? Ну… в общем, пишу и всё”.

25.11 / 21:38 hayden.brekke #

Ну и пиши…чем больше бреда выливается в ухо среднестатистического гражданина Армении тем лучше для Азербайджана,27 лет армянской пропаганды и мы деокупировали окупированые территории Азербайджана, теперь будем двигаться дальше,а соседи пускай пока живут в своём мире,удачи и побольше сказок и скоро станете Армянской Федерацией России..Удачи!

25.11 / 21:48 kiara.schamberger #

Мне понравился его риторический вопрос зачем он это пишет?

Отвечу, потому что они привыкли жить несбыточными мечтами и верить всяким своим сочинениям и фейкам! Вначале он написал, что достаточно 2 лет, а в конце удлинил срок до 3,4,5 лет. Жалко остановился, мог бы досчитать до 100, 200 и более лет.

Предлагаю им более эффективный метод в духе их теперешних действий, все разрушить и поджигать. Всем армянам договориться и уехать из Армении и нагорного Гарабаха, например во Францию. После того как последний армянин уедет, взорвать свою атомную станцию и навредить всем соседям. Затем лет через 100 , когда радиация уменьшится вернуться обратно и создать свою великую и непобедимую.

25.11 / 21:24 harris #

25.11 / 21:19 gaston #

Азербайджанцы срочно возвращайтесь в Шушу.

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В Шуше спустя 27 лет появилось наше первое такси (ВИДЕО)

25 ноября 2020 17:01

Шуша, […] 8 мая 1992 года, была освобождена доблестной армией Азербайджана 8 ноября 2020 года. После этого, при въезде в сердце Карабаха – город Шуша, появилась новая надпись Şuşa в цветах флага Азербайджана – синем, красном и зеленом, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Спустя 27 лет, в мечети Говхар-Ага прозвучал азан и был совершен намаз. Жизнь постепенно входит в мирное русло – город обустраивается, налаживается жизнь, подано электричество, открыта пекарня, восстанавливается транспортная инфраструктура, успешно продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

https://www.trend.az/life/socium/3340198.html

[Комментарий отредактирован модератором Интернет-СМИ “Кавказский Узел”.]

25.11 / 21:35 tobias #

Азербайджанцы должны возвращаться в Карабах,

а не армяне.(

армяне должны возвращаться в армению.

Это что за новости “армяне возвращаются в степанакерт” (

Да террористов туда завозят.

Мехмеда Талаата паши на них нет. (

Азербайджанцы не дайте себя дурачить.

Я за вас.

25.11 / 21:56 kiara.schamberger #

Они здесь нам нужны. В свое время Ататюрк разбил их вооруженные отряды, но оставил в живых мирных жителей, и сегодня много армян живут и работают в Турции. […] У нас они тоже будут жить как миленькие, подчиняясь нашей конституции, властям и законам! А несогласным дорога открыта обратно в Армению, где их терпеть не могут, или во Францию.

[Комментарий отредактирован модератором Интернет-СМИ “Кавказский Узел”.]

25.11 / 22:04 gregory #

Не только живут, но и смешиваются с турками. У моего близкого турецкого друга Мехмета бабушка оказалась армянкой.

25.11 / 21:58 gregory #

Азербайджанцы считают это не дурачеством, а благородством. Нет плохих народов, есть плохие люди )

25.11 / 22:09 harris #

Васюки в Карабахе

https://el-murid.livejournal.com/4609130.html

25-ноя-2020 08:26 pm

Азербайджанская армия вошла сегодня в Кельбаджарский район – район, отделяющий Карабах от Армении севернее Лачинского коридора. Теперь Карабах (точнее, то, что пока от него осталось) окончательно отделен от Армении и “висит” на тонкой нитке трассы через Лачин в Степенакерт, которая находится под контролем миротворческих сил.

Фактически Азербайджан решил свою задачу – граница с Арменией полностью под его контролем, остатки Карабаха вернутся под юрисдикцию Азербайджана практически сразу после вывода мировторческого контингента России, который находится на территории Азербайджана исключительно на основании трехстороннего соглашения Армения-Азербайджан-Россия. Досрочный выход из соглашения любой из сторон денонсирует его, и миротворческая миссия утрачивает свою легитимность. В целом нет никаких сомнений, что как только Баку примет решение об окончательном решении карабахского вопроса, соглашение будет прервано. Никаких боевых действий при вводе азербайджанской армии в неподконтрольные ей районы Карабаха уже не предвидится – задача миротворцев из РФ проконтролировать вывод армянских вооруженных сил, а значит – после того, как миротворцы свою задачу выполнят, их попросту попросят на выход.

Эрдоган поставил детский мат Путину буквально в два хода. Великий гроссмейстер, как и Остап Бендер, играл в шахматы буквально два раза в жизни, а потому турнир в Карабахе заканчивается для нашего кремлевского Остапа Ибрагимовича точно так же. Выиграть он может, только украв фигуру с доски. Но соперник у него не промах, и у него все ходы записаны.

25.11 / 22:22 harris #

Поздно очухались соседи-оккупанты на волне эйфории псевдо-победы в карабахской войне 1992-1994 годов:

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“Erkat/Երկաթ, [25.11.20 22:56]

Кстати, просто вспомнилось. В своё время в интернете появилось видео, где азербайджанская учительница рассказывала детям в азербайджанской же школе простую истину, мол, дети, наши враги – армяне. И дети это повторяли.

Тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы в армнете и коллективная тётя Сирануш разразилась тысячами высеров постов в Фейсбуке, мол, как так, вы привлекаете детей для политической пропаганды!

Армяне даже какой-то овощной ролик умудрились снять, где у детей в арцахской школе спрашивали “Ашотик, кто твой враг?”, на что Ашотик смотрел в камеру и говорил “чилавекпаук” и с остальными детьми в том же ключе.

Армяне били себя пяткой в грудь и умилялись: “вай какой ми добри народ, не то что эти варвары”.

Прошло несколько лет и “варвары”, которые готовились к войне без малого тридцать лет, забрали у армян большую часть Арцаха, изгнав оттуда большую часть населения.

Азербайджанцы последовательно, 26 лет занимались строительством нации и проводили вполне здравую для государства, которое готовится воевать, пропаганду.

В то время как определённые дебилы армянского происхождения писали что-то про “искусствени насия”, шутили убогие шутки про “Кока-кола старше Азербайджана” (а ещё старше Израиля и Сингапура, ну и?)

О чём это мы. Азербайджанцам удалось за почти 30 лет вырастить поколение людей, которые хотели отомстить армянам. Можно разбирать сколько угодно потери азербайджанцев от размещения в Карабахе русских войск (и это будет правдой), но часть Арцаха они вернули. Рано или поздно, к сожалению, русским оттуда придётся уйти и война начнётся снова, за остатки Арцаха. И Азербайджан продолжит работать с собственным населением, ни на йоту не сбавив градус”.

25.11 / 22:22 harris #

“Армяне же целенаправленно растили поколение инфантильных нанариков, у которых “враг спайдермен”. В результате, армянам Арцах оказался нужен куда меньше чем азербайджанцам, ибо реально, количество людей, которые были чем-то всерьёз недовольны, оказалось крайне мало.

В горниле войны была перемолота довольно существенная часть самых пассионарных представителей армянского народа, но народ (тот самый, который должен был “скинуть Пашиняна”, если бы он что-то сделал) всё проглотил, в том числе и ссанину про “мрачный город Шуши”.

Что хочется сказать. Люди, рассказывающие про “зомбирующую, алиевскую пропаганду” – […] Это абсолютно нормальная практика, для государства, которое собирается воевать (хотя, армяне воевать видимо не то чтобы собирались)

Люди, не извлекающие уроков из происходящего – […] вдвойне.

Для того чтобы Армении выкарабкаться из ямы с дерьмом, в которую она свалилась (читай “откатиться на исходные позиции двухмесячной давности”) придётся приложить невероятные усилия. Для этого, моя дорогая тётушка Сирануш, придётся воевать. Долго, сильно и кроваво. И предвещая твой вопрос про “а можно ли как-то договориться и не воевать”, я отвечу – нет.

Наш регион устроен несколько сложнее, чем рынок с точками по продаже овощей, ширпотреба и ремонта обуви.

Воевать придётся и воевать придётся много и кроваво.

Последние события не облегчили положение Армении (а есть категория людей, которая считает именно так), а наоборот, ухудшили.

И теперь для того чтобы просто отыграть прежние позиции, придётся воевать. Просто для того чтобы Армения снова была так же прикрыта с востока как и раньше.

Для того чтобы воевать и победить, придётся из армян буквально палкой выбить весь наринай, засевший у них в головах. А без целенаправленной работы на уровне государства, это, увы, невозможно, и как бы людям с ментальностью толстожопой, сорокалетней ближневосточной тётки не было неприятно – начинать придётся с самых школ.

Однажды Отто фон Бисмарк сказал замечательную фразу: “Это не немец победил француза, это прусский учитель победил французского учителя.”

[Комментарий отредактирован модератором Интернет-СМИ “Кавказский Узел”.]

25.11 / 23:27 } Bakinez (Дебошир) #

Кямал бяй .Как всегда вместо того что бы дать деньги за погибших солдат . Армяне заплатили французским парламентариям за принятия какой то резолюции если бы даже Раздали 100 тысячам Армянским беженцам то каждый должен был получить 1500 Долларов на руки – Действительно, куда делись собранные армянами со всех концов мира деньги, предназначенные для конкретных целей? 170 миллионов долларов – сумма значительная, а для нищей Армении – кислородная подушка . Но увы как всегда они ушли армянскому радио . А так Гарабахских Армян каждого кинули за 30 лет на 45000 минимум . Вот так работает армянская диаспора . Под видом помощи соплеменников в Ереване собирались пожертвования якобы для интереса Армении .С запада кидаются солярка национальной войны против соседей . Французы хотят войны до последнего Армянина в Гарабахе.! А для тушения пожара собирает деньги поджигатель( Франциский парламент или армянская лобио ).