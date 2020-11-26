Пиррова победа. Смогут ли притереться русские с турками в Азербайджане и зажить мирно?

26.11.2020, 6:16, Разное

25/11/2020

Ильхам Алиев празднует пиррову победу и очень скоро объективная реальность, сложившаяся по результатам войны 2020-го, взбудоражит азербайджанскую жизнь.

Специально для армянских читателей заметим, что это не есть банальная попытка их просто утешить сложностями, ожидающими вражеское государство, а азербайджанских, тем более, призовем не искать в этом прогнозе целей и признаков выдать желаемое за действительное. Ведь, в конце концов, Армения, уже вдоволь нахлебавшаяся за дни войны и поствоенного внутриполитического кризиса, тоже ощутит на себе негатив от надвигающихся на соседа испытаний, о которых речь пойдет ниже. Для нас отрадного в этих испытаниях Азербайджана ничего нет, есть лишь надежда, что Еревану посчастливится пережить азербайджанские перипетии с минимальными потерями для себя, что уже будет приобретением.

А все дело в том, что Алиев пошел на поводу своих карабахских амбиций, сообразно формулировке «любой ценой» и, по результатам сделки с Турцией, заплатил цену, куда более завышенную, чем позволяет трезвый расчет и рациональность. Алиев, по сути, превратил Азербайджан во вторую Сирию, позволив региональным державам превратить непосредственную территорию страны в арену будущих неизбежных столкновений с итогом развала страны.

Будем откровенны и констатируем, что вступление российского миротворческого контингента в регион, а также переброска турецких войск на территорию Азербайджана в качестве противовеса русским, ничем иным, как «добром» на вторжение в собственный дом не назвать. Только слепцам не видно, что спешно сколачиваемая в Арцахе российская группировка по своим возможностям не будет ограничена лишь рамками миротворческой операции. Прикрытая силами ВКС, Каспийской флотилии и всеми боевыми возможностями ЮВО, РФ будет способна в случае необходимости поставить Баку перед, скажем так, нежелательным фактом.

То же самое касается турецких сил, якобы, организующих в Азербайджане мониторинговый центр, а на самом деле занятых основанием своих опорных пунктов и террористических баз. На подходе сейчас находится и третья сторона – Иран, армия которого пока еще не осваивает территорию северного соседа, но в случае необходимости готова это проделать без особого приглашения и за считанные часы.

Если раньше Баку лавировал меж кровных интересов соперничающих держав на относительной дистанции от них, что давало возможность удерживать хотя бы номинальный суверенитет и кое-как сохранять зыбкую безопасность страны, то нынче сделать это будет очень сложно, если не сказать невозможно. Выражаясь образно, Баку в лице Алиева пригласил не слишком дружелюбную по отношению друг к другу компанию за свой стол, но сам уже занимает не хозяйское место во главе этого стола, а будет вынужден на ногах услужливо подливать гостям, при этом, все время с опаской ожидая, что, горяченные, они не устроят поножовщину и страшный погром. А такая вероятность потенциально будет возрастать в Азербайджане с каждым днем.

Смогут ли притереться русские с турками в Азербайджане и, как говорится, зажить мирно? Едва ли, учитывая, что, во-первых, у них там диаметрально противоположное видение уклада региона, и, во-вторых, потому, что арена их соперничества, постепенно перетекающего в откровенную вражду, географически неоднородна и сильно разбросана (Сирия, Ливия, Кавказ и, наконец, потенциально – Украина и Крым). Их столкновение в Азербайджане может произойти не обязательно на почве карабахской повестки, а это означает, что вероятность противоборства здесь кратно возрастает. А также это означает, что если даже русские с турками смогут при большом обоюдном желании выработать хрупкий баланс, то какой-нибудь третьей заинтересованной силе будет достаточно легко посредством провокации создать взрывоопасную ситуацию.

Не сложно представить, чем это будет грозить в первую очередь Азербайджану, его суверенитету, да и всему региону в целом.

В сущности, Азербайджану сейчас светит судьба Сирии, в старые добрые баасистские времена считающейся едва ли не самой стабильной страной Ближнего Востока. Предпосылки очевидны. То же географическое положение логистического перекрестка и залежи энергоресурсов, та же клановая авторитарная вертикаль и хрупкий баланс между этническими, конфессиональными группами, те же территориальные споры с соседями и, наконец, та же проблема аморфности исторической памяти и исторических границ. Если к этому прибавить еще допуск на свою территорию, как и у Асада, двух армий амбициозных держав и при случае готовность к вторжению третьей, также внедрение террористических толпищ и крайнюю радикализацию общественной атмосферы, то получается пороховая бочка, не менее опаснее Сирии, если даже не более.

Эти выводы напрашиваются сами, они отнюдь не притянуты за уши. И, думается, скептически к ним относиться не стоит.

Автор: Богдан Атанесян