 

Samsung представил игровой монитор Odyssey C34G55T

26.11.2020, 6:14, Новости дня

Новая модель игрового монитора Odyssey C34G55T, выпущенная в компании «Самсунг», получит вогнутую панель, что поможет сделать изображение на нем более объемным, сообщает разработчик. Размер диагонали составляет 34 дюйма.

Радиус кривизна на изгибе – 1000R. При соотношении сторон 21 к 9 устройство обеспечивает разрешение картинки до 3440:1440. Угол обзора всего на две единицы меньше максимально возможного показателя в 180 градусов.

Монитор обеспечивает время отклика всего в 1 миллисекунду. Частота обновления кадров – 165 Гц. Палитра цветов NTSC охватывается на 72%. Эксперты признают отличными показатели яркости и контрастности. Разработчик установил рекомендуемую цену для розницы в 520 американских долларов.



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