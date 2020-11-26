Владельцы MacBook M1 жалуются на проблемы с Bluetooth
26.11.2020, 6:14, Новости дня
Совсем недавно компания Apple вывела на рынок свои новые ноутбуки MacBook с процессорами собственного производства M1. Напомним, что ранее «яблочная» компания использовала продукцию Intel. И вот переход на собственные устройства вышел как первый блин – комом.
Покупатели недолго радовались приобретению. Разочарования у многих пришло из-за плохой работы устройств, связанных с ноутбуком через Bluetooth. По словам специалистов, причину нужно искать в процессоре, который плохо взаимодействуют даже с теми Bluetooth-устройствами, выпущенными в той же компании.
Кроме того, покупатели разочарованы всего-то пятичасовым периодом работы на аккумуляторе. Производитель-то обещал до 20 часов автономной работы.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет