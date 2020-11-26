Пушков оценил идею Бундесвера говорить с Россией с «позиции силы»

26.11.2020, 6:02, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«Вести диалог о разоружении с Россией «с позиции силы», как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес РФ не работают», – написал Пушков в своем Twitter.

По словам сенатора, «диалог с позиции силы» – это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией. «Ширма для ставки на силу», – подчеркнул Пушков.

Накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила: «Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной». «Я рекомендую провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы», – сообщила глава Бундесвера, призвав «усилить позицию» и вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, «с позиции силы», передает ТАСС. «Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», – считает Крамп-Карренбауэр.

Напомним, во вторник МИД РФ призвал Германию отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии.