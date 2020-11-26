Россия направила в Донбасс 100-й гуманитарный конвой

26.11.2020, 6:02, Новости дня

МЧС РФ направило в Донбасс сотую колонну с партией гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Колонна отправилась из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую [республики]. Она доставит жителям Донбасса порядка 95 тонн гуманитарной помощи», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В состав груза вошли медицинские изделия и лекарства.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

МЧС РФ уже седьмой год доставляет в Донецк и Луганск продовольствие и предметы первой необходимости. В предыдущий раз конвой МЧС РФ доставил гуманитарную помощь в конце октября. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 85 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Накануне полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что власти Украины делают все для обострения конфликта с Донбассом. Днем ранее РФ призвала ЕС отказаться от двуличной политики в отношении Украины, ухудшающей положение жителей Донбасса.

Напомним, в прошлый вторник Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс.