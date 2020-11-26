Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку

26.11.2020, 5:40, Разное

Эксперт указал на отчаянное положение белорусской экономики. Вместо того, чтобы исправлять ситуцию, Лукашенко ужесточает контроль над обществом и продолжает разгонять акции протеста, недоумевает Баранчик.

Политолог призвал белорусские власти не питать больших надежд на поддержку силовиков. Долго работать в таком ритме правоохранители не могут, происходящее их злит, считает эксперт.

Баранчик прогнозирует, что к началу лета политический кризис в Белоруссии достигнет кульминации, уровень жизни сильно упадет. По мнению эксперта, у Лукашенко останется два выбора: реальная интеграция с Россией либо уход в отставку.

Но нужен ли белорусский лидер Москве – большой вопрос, размышляет политолог. На его взгляд, Кремлю гораздо выгоднее иметь дело с “чистой и незапятнавшей себя фигурой”.

Ранее эксперт назвал подходящий для России и Белоруссии формат интеграции. Политолог призвал обратить внимание на опыт Евросоюза. Это объединение ближе всего к конфедерации. При таком формате стороны сохраняют большинство полномочий, а в надгосударственные органы передаются вопросы макроэкономики и внешней политики.

Сам Лукашенко призывает искать новые форматы интеграции. По его мнению, Союзный договор 1999 года устарел. В России и Белоруссии выросли новые поколения – нужно искать другие варианты сближения, полагает глава государства.